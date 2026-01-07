BolognaFiere ingloba ModenaFiere
Fusione per incorporazione: gli effetti contabili decorrono dal 1° gennaio 2026
Il 2026 si apre con una ghiotta novità, attesa da tempo, nel mondo fieristico italiano. Infatti BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, rende noto che oggi "in esecuzione delle deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti, è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di ModenaFiere S.r.l., società interamente posseduta da BolognaFiere".
La fusione, sottolinea il comunicato ufficiale, :rientra nel più ampio programma di razionalizzazione del Gruppo BolognaFiere, avviato contestualmente alla quotazione e finalizzato alla riduzione del numero delle società controllate ed alla ripartizione funzionale delle relative attività".
Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2026, in base alla cosiddetta retrodatazione, quindi l’incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali dell’incorporanda. Per contro, gli effetti civilistici dell’operazione decorreranno dal 1° febbraio 2026.
A decorrere da tale data di efficacia, ossia dal 1° febbraio 2026, "BolognaFiere subentrerà in tutti i rapporti giuridici precedentemente facenti capo alla società incorporanda, con conseguente estinzione di quest’ultima".
La fusione non comporterà alcuna modifica allo Statuto di BolognaFiere, che manterrà quindi l’attuale formulazione, risultando l’oggetto sociale dell’incorporanda già ricompreso in quello dell’incorporante.
