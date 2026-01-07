Toscana: nel 2025 erogazioni record dall'agenzia regionale agricola

È la somma più alta erogata dalla Regione Toscana attraverso Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in Agricoltura, al sistema agricolo toscano dal 2016: più di 535 milioni di euro. Si sono chiuse le erogazioni 2025 agli agricoltori da parte dell’Agenzia, a conclusione della Programmazione 2014-2022. “Un dato che va sottolineato perché è il più alto dal 2016", ha commentato l’assessore...