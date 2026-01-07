Borsa, il segmento Egm prosegue nell'espansione

"Questa crescita - spiega Anna Lambiase, ceo di IrTop Consulting - si contrappone all’andamento del listino principale, che chiude il 2025 con 200 società quotate, in calo rispetto alle 212 di fine 2024 a seguito di 12 delisting".

IRTOP Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, annuncia le analisi dell’Osservatorio ECM sulle IPO 2025 sul mercato Euronext Growth Milan.

A spiegare nel dettaglio l'andamento 2025 del listino è Anna Lambiase, ceo di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan. “Le rilevazioni del nostro Osservatorio ECM - sottolinea Lambiase - evidenziano come nel 2025 il mercato EGM abbia proseguito il proprio percorso di espansione, registrando 22 nuove IPO. Il numero complessivo delle società quotate sale così a 213, al netto dei delisting, con una capitalizzazione totale che raggiunge 10,2 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto al 31 dicembre 2024".

"Questa dinamica - prosegue Lambiase - si contrappone all’andamento del listino principale, che chiude il 2025 con 200 società quotate, in calo rispetto alle 212 di fine 2024 a seguito di 12 delisting. Le 22 IPO del 2025 hanno raccolto complessivamente 126,2 milioni di euro da investitori istituzionali privati, confermando la capacità del mercato EGM di attrarre risorse finanziarie a supporto della crescita delle PMI".

"Il listino dedicato alle piccole e medie imprese consolida ulteriormente la propria dimensione industriale ed economica: nel 2024 le società quotate su EGM hanno registrato un fatturato complessivo di 10,6 miliardi di euro (+8% rispetto ai 9,8 miliardi del 2023) e impiegato circa 34 mila addetti (+10% rispetto ai 31 mila del 2023), confermandosi un motore rilevante di occupazione e sviluppo economico".

Secondo l’Osservatorio ECM, nel periodo 2018–2024 il “Bonus IPO” ha rappresentato un importante incentivo alla quotazione delle PMI, sostenendo 168 operazioni e generando un utilizzo complessivo della misura pari a circa 66 milioni di euro. Guardando al futuro, il biennio 2026–2027, con il supporto del MEF e del MIMIT, offrirà alle PMI nuovi strumenti per finanziare una crescita sostenibile attraverso il ricorso alla finanza alternativa.

In questo contesto si inseriscono le iniziative delle Regioni Lombardia e Liguria, che hanno riconosciuto il ruolo strategico dei mercati dei capitali per le PMI affiancando al Bonus IPO la misura regionale “Quota Lombardia” e “Quota Liguria”, finalizzate a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a consolidare il sistema produttivo regionale.

La Lombardia, con 84 società quotate, rappresenta una componente rilevante del mercato EGM: ha raccolto complessivamente 683 milioni di euro tramite IPO, conta oltre 10.000 dipendenti (+10% rispetto al 2023) e genera un fatturato di 2,8 miliardi di euro (+4%). "Auspichiamo - sottolinea Lambiase - che anche altre regioni possano seguire questi esempi virtuosi: Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, che insieme rappresentano oltre il 30% delle società quotate su EGM, potrebbero adottare iniziative analoghe nel 2026 per sostenere la crescita e la competitività delle PMI locali”.

Statistiche Ipo su Euronext

Euronext Growth Milan registra nel 2025 n. 22 IPO. La raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è pari a 126,2 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle PMI: Braga Moro, Com.Tel, Dedem, Energy Time, ETS, Friends, gAIn360, Giocamondo Study, Haiki +, Kaleon, Markbass, Metriks AI, Otofarma, Più Medical, Praexidia Industrie Strategiche, Rino Petino, RT&L, Tecno, Telmes, Tradelab, Ubaldi Costruzioni, Vinext.

Al netto dei 2 veicoli di investimento rappresentati da Friends e Praexidia Industrie Strategiche, l’identikit della PMI quotata nel 2025 presenta i seguenti dati medi in IPO: capitalizzazione pari a 25,2 milioni di euro; raccolta pari a 5,9 milioni di euro (per il 94% in aumento di capitale); flottante pari al 23,9%.

Il 2025 ha inoltre registrato: le OPA su Almawave, Askoll EVA, Bifire, Comal, Fervi, FOS, Gibus, Intermonte Partners SIM, LA SIA, NVP, Shedir Pharma; i delisting di Agatos, Arras, Eligo, Friulchem, G Rent, Prismi, Sipario Movies, Visibilia Editore.

IPO 2025: composizione regionale

Analizzando la composizione regionale delle IPO 2025 emerge che le nuove quotate provengono da 9 Regioni: prima la Lombardia con il 50% delle quotazioni, seguono Marche, Campania e Puglia (9%). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Lombardia (52%), Campania (17%) e Lazio (8%).

IPO 2025: composizione settoriale

L’analisi della composizione settoriale evidenzia la prevalenza di 3 settori: Industria con 6 IPO (27%), Servizi e Tecnologia (5 IPO, 23%). La raccolta si concentra prevalentemente nei settori Servizi (28%) e Tecnologia (25%).