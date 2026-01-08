Nessuno scambio sul Mercosur

"Bene l’iniziativa della presidente della Commissione Ue Von der Leyen, ma nessuno scambio tra fondi della Pac e Mercosur: gli accordi commerciali devono basarsi sulla reciprocità e salvaguardare nel tempo l’agricoltura europea". Lo dice in un comunicato Confagricoltura, secondo cui "è apprezzabile l’attenzione al settore dimostrata dalla presidente von der Leyen, i commissari e i ministri, in particolare del nostro governo e del ministro Francesco Lollobrigida a cui vanno i nostri ringraziamenti per il continuo impegno a tutela dell’agricoltura italiana, anche con la convocazione dell’incontro a Bruxelles. Ma ci sono elementi importanti che devono essere ancora chiariti, a partire da come queste risorse potranno essere riservate agli agricoltori al fine di mantenere il bilancio inalterato".

"Rimangono, quindi, forti dubbi sul mantenimento del carattere europeo della Pac - aggiunge la nota di Palazzo della Valle - che non deve nazionalizzarsi indebolendo il carattere unico del mercato Ue e creando distorsioni di concorrenza tra gli agricoltori.

Così come le misure proposte sulla reciprocità non sono sufficienti. I metodi di produzione e gli standard qualitativi sono ancora un elemento di criticità da superare negli accordi bilaterali".

"Sarà fondamentale - sostiene Confagricoltura - costruire un sistema di controlli nelle dogane per tutelare la produzione europea rispetto a quei prodotti che potrebbero avere residui vietati in Europa".

"Apprezziamo, invece - prosegue la nota - le aperture su un’ulteriore semplificazione delle norme e la sospensione delle tariffe sui fertilizzanti previste dal CBAM. La grande mobilitazione del settore primario lo scorso 18 dicembre a Bruxelles, con il Copa e il presidente Giansanti a capo della manifestazione, ha evidenziato come la posizione della Commissione avanzata nei mesi scorsi fosse lontana dal garantire la sicurezza alimentare, la tenuta delle imprese agricole e il futuro delle aree rurali europee. L’Italia – conclude Confagricoltura - è stata tra i primi Paesi ad evidenziarlo. L’impegno della Confederazione continua in questa direzione".