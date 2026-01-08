Eurozona, prezzi alla produzione in aumento dello 0,5%

Nel novembre 2025, rispetto all'ottobre 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nell'ottobre 2025, i prezzi alla produzione industriale sono cresciuti dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nell'UE.

Nel novembre 2025, rispetto al novembre 2024, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dell'1,7% nell'area dell'euro e dell'1,3% nell'UE.

Il confronto mensile per principali gruppi industriali e per Stato membro riporta che, nell'area dell'euro, nel novembre 2025, rispetto all'ottobre 2025, i prezzi alla produzione industriale:

sono aumentati dello 0,3% per i beni intermedi,

sono aumentati dell'1,8% per l'energia,

sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,3% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati dello 0,1%.

Nell'UE, i prezzi alla produzione industriale:

sono aumentati dello 0,2% per i beni intermedi,

sono aumentati dell'1,9% per l'energia,

sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell'industria totale, escluso il settore energetico, sono aumentati dello 0,1%.

Gli aumenti mensili più elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Irlanda (+4,4%), Svezia (+1,9%), Bulgaria e Grecia (entrambi +1,6%). Le diminuzioni più significative sono state osservate in Slovacchia (-0,9%), Cipro (-0,8%) e Spagna (-0,5%).Confronto annuale per principali gruppi industriali e per Stato membro

Nell'area dell'euro, nel novembre 2025 rispetto al novembre 2024, i prezzi alla produzione industriale:

sono aumentati dello 0,4% per i beni intermedi,

sono diminuiti del 7,4% per l'energia,

sono aumentati dell'1,8% per i beni strumentali,

sono aumentati del 2,0% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dell'1,1% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell'industria totale, escluso il settore energetico, sono aumentati dell'1,0%.

Nell'UE, i prezzi alla produzione industriale:

sono aumentati dello 0,3% per i beni intermedi,

sono diminuiti del 6,1% per l'energia,

sono aumentati dell'1,7% per i beni strumentali,

sono aumentati dell'1,7% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dell'1,3% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell'industria totale, escluso il settore energetico, sono aumentati dello 0,9%.

I cali annuali più significativi dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Lussemburgo (-5,5%), Portogallo (-3,8%) e Irlanda (-3,6%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Bulgaria (+13,8%), Romania (+4,9%) ed Estonia (+3,2