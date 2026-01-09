It does not receive public funding
Constellation Brands a tutta birra

Chiusura del trim con vendite a 2,2 miliardi di dollari

Constellation Brands, la società con sede a Rochester (New Uork) proprietaria di marchi storici come Corona e Modelo, per le birre e Ruffino per i vini, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 "in linea con le aspettative della società e relativamente coerente con il trimestre precedente". I punti salienti del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 sono: vendite nette a 2,223 miliardi di...

