Mercosur/2. Senato: risoluzione per limitare import e calo prezzi

Le trattative sul Mercosur vanno avanti e la palla passa a Roma. A pronunciarsi sull'imminente accordo è il Senato della Repubblica, con una proposta particolarmente stringente, che vincolerebbe tutta l'Unione Europea.

Una risoluzione votata dai gruppi parlamentari maggioranza, con l'astensione di Italia Viva, PD e M5S, è stata approvata dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare di Palazzo Madama in merito all'attuazione di una clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale di scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli.

La proposta prevede "procedure accelerate per garantire un’attuazione tempestiva delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli, con l’impegno della Commissione a monitorare il mercato con relazioni semestrali al Parlamento e al Consiglio e a concludere le inchieste in tempi più brevi rispetto al regolamento (UE) 2019/287 applicabile ad altri accordi commerciali", si legge nella risoluzione.

Preso atto degli interventi del governo italiano per fronteggiare le "eventuali criticità derivanti dall’accordo" (leggi notizia EFA News) e, in modo particolare, dell’istituzione di un fondo di oltre 6 miliardi di euro per "affrontare le perturbazioni del mercato", la risoluzione impegna l'esecutivo a due misure di perfezionamento:

1) Verifica della "possibilità di sospendere l’accordo, all’interno del meccanismo della clausola di salvaguardia, qualora anche in un solo Paese dell’Unione europea si verifichi un calo dei prezzi o un aumento delle importazioni superiore all’8%.

2) Fissazione di "adeguati e vincolanti criteri di reciprocità basati su due sostanziali azioni: il rispetto degli standard produttivi e fitosanitari che tutelino la produzione ed il mercato europei dall’ingresso di organismi nocivi".

“Con queste priorità”, ha commentato Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura al Senato, “difendiamo il lavoro degli agricoltori italiani ed europei, proteggendo lavoro, occupazione e reddito, e al tempo stesso difendiamo la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti, eccellenze ammirate in ogni angolo del mondo e per questo da proteggere con convinzione”.