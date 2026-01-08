Do you want to access to this and other private contents?
Cappe da cucina: Franke fa shopping in Scandinavia
Acquisite 100% azioni della norvegese Røros Metall. Si rafforza una partnership ormai ventennale
Il Gruppo svizzero Franke, con sede ad Aarburg, amplia la propria presenza nell’area nordica e consolida la propria competenza nella ventilazione centralizzata grazie all’acquisizione di Røros Metall, produttore norvegese premium delle cappe e dei sistemi di ventilazione RørosHetta. L’operazione prevede l’acquisizione del 100% delle azioni di Røros Metall AS. I dettagli finanziari non sono stati resi...
