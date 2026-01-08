Sigep 2026: gli Ambasciatori Pasticceri tornano alla ribalta

Gli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana tornano al Sigep di Riminifiera (16-20 gennaio), il luogo in cui fu presentata Apei nel 2022, l’associazione presieduta dal maestro Iginio Massari che conta oggi 71 Ambasciatori, suddivisi tra Pasticceri, Gelatieri, Cioccolatieri ed Imprenditori. Presso il proprio stand (Padiglione Hall Sud, n. 043) ed in tanti altri luoghi della fiera, da venerdì 16 a martedì 20 gennaio 2026, gli Ambasciatori Apei saranno protagonisti di presentazioni, degustazioni, talk, dimostrazioni, giurie e premiazioni, con proposte che vedranno protagonisti specialità e pasticceri di tutt’Italia ed un laboratorio di gelateria artigianale dal vivo.

Gli Ambasciatori Apei animeranno in qualità di ospiti anche gli stand di molte Aziende parte, tra cui Agrimontana, Acquaviva, Bravo, Brazzale, Esssecaffè, Eurovo, Filicori Zecchini, Giuso, Lavazza, Molino Dallagiovanna, Polin, Tecnoarredamenti, Zucchi. Tra gli appuntamenti in programma si segnalano venerdì 16 gennaio, dalle 11.00 (Pastry Arena Hall B5), i maestri Kabir Godi e Pierfederico Pascale protagonisti della demo “Dal Panettone al dessert stellato, una storia di condivisione.

Sabato 17 gennaio, dalle 15.30, presso la Vision Plaza (Pad. Hall Sud), è in programma l’evento dal titolo “Differenti visioni, grandi idee”, nel corso del quale Iginio Massari si confronterà con i maestri Antonio Bachour, Fabrizio Galla, David Pasquiet, Toni Rodriguez e Vincent Vallèe per un talk che presenterà al pubblico presente esperienze e visioni tra i più grandi professionisti della pasticceria internazionale. Al termine del talk, ai Maestri verranno consegnati i riconoscimenti al merito “Differenti visioni, grandi idee Sigep World” e le aziende Molino Dallagiovanna e Fugar verranno insignite della “Medaglia d’oro al merito” Apei per essersi distinte quali leader di settore.

Presso lo stand Apei si susseguiranno, a partire dalle 11.00 di sabato 17 gennaio, fino alle 15.30 di martedì 20 gennaio, presentazioni e degustazioni di prodotti a cura degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana e, in contemporanea, i gelatieri APpei, proporranno in degustazione alcune creazioni realizzate per l’occasione. Sempre presso lo stand Apei saranno esposte le esclusive Sfere Olimpiche realizzate in cioccolato con la tecnica dell’aerografo dal maestro Nicola Giotti, dedicate ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il maestro Giuseppe Piffaretti, domenica 18 gennaio, presso la Gelato Arena, dirigerà le giurie di selezione dei Panettoni tradizionali ed al cioccolato, con la presenza dei maestri Stefania Mantero, Carlotta Filippini, Marco Pedron e Paolo Staccoli.

Nel corso delle giornate di svolgimento, presso la Pastry Arena (Pad. B5) il Maestro Iginio Massari, in qualità di Presidente d’onore, sarà presente per le degustazioni del Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, mentre lunedì 19 gennaio, dalle 15.00, parteciperà all’incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per il riconoscimento alla cucina italiana quale “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”.