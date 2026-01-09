Merlo America: Rick Fernandez è il nuovo Product Manager

Merlo America ha annunciato la nomina di Rick Fernandez nel ruolo di Product Manager, che porterà oltre vent'anni di esperienza in produzione, operationi, sviluppo prodotto e assistenza clienti all'azienda di sollevatori telescopici.

Fernandez entra a far parte di Merlo America dopo una lunga carriera presso alcuni dei brand più noti del settore, tra cui Ford Motor Company, Mitsubishi Caterpillar Forklifts e Hangcha Forklifts. La sua esperienza abbraccia ogni aspetto del ciclo di vita del prodotto, tra cui la supervisione della produzione, il controllo qualità, la gestione e il marketing del prodotto.

L'ingaggio di Fernandez avviene in una fase di forte crescita e slancio per Merlo, che continua ad espandere la propria presenza nel mercato americano. Nota a livello globale per i suoi sollevatori telescopici innovativi e ad alte prestazioni, l'azienda punta ad aumentare la propria visibilità e quota di mercato in settori chiave come l'edilizia, l'agricoltura e la silvicoltura.

"L'esperienza di Fernandez in tutte le fasi di sviluppo prodotto, dalla produzione al lancio sul mercato, lo rende la scelta ideale per la missione di Merlo: coniugare l'eccellenza ingegneristica europea con una profonda conoscenza del cliente americano", si legge in una nota aziendale. Guardando al futuro, Fernandez si concentra sull'espansione degli sforzi di Merlo America per il coinvolgimento dei clienti e sul rafforzamento dei cicli di feedback tra i team di campo, di ingegneria e di vendita. "Per me, la cosa più importante è ascoltare i nostri concessionari, i nostri clienti, il mercato. Voglio che Merlo America sia un nome che i clienti negli Stati Uniti associano a qualità, affidabilità, prestazioni e innovazione", dichiara il Product Manager

Merlo S.p.A. è un’azienda italiana, con sede a San Defendente di Cervasca (CN), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sollevatori telescopici fissi e rotativi, betoniere autocaricanti, trattori forestali e mezzi cingolati per edilizia, agricoltura, industria e manutenzione del verde.

Prima realtà in Europa a industrializzare il sollevatore telescopico, il Gruppo Merlo comprende molteplici divisioni specializzate, 8 filiali nel mondo e una rete di oltre 600 concessionari. Il mercato italiano, che ha visto una crescita del 4%, si conferma un punto di riferimento per l’Azienda: nel 2025 la Merlo ha commercializzato, sul territorio nazionale, 1.300 sollevatori telescopici e circa 600 veicoli per la raccolta rifiuti. L'anno appena trascorso ha visto, inoltre, il consolidamento degli investimenti avviati nel 2024 con la costituzione di Merlo US che conta oggi 30 dipendenti.

Nel 2025, infine, il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la propria presenza internazionale attraverso: l'acquisizione della totalità delle azioni della filiale tedesca, Merlo Deutschland GmbH (Brema, oltre 50 dipendenti); la costituzione di una nuova filiale in Irlanda per un presidio più diretto del mercato; ll potenziamento della filiale australiana, che seguirà anche il mercato neozelandese.