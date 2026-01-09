Cina, a dicembre inflazione al massimo da 3 anni
Secondo il National Bureau of Statistics di Pechino inflazione prezzi al consumo +0,8%
L'inflazione in Cina a dicembre 2025 è salita tanto da raggiungere il livello più alto degli ultimi tre anni, mentre la deflazione dei prezzi alla produzione si è attenuata.
Lo fa sapere il National Bureau of Statistics, l'istituto di statistica cinese, secondo cui a dicembre 2025 i prezzi al consumo hanno registrato un incremento tendenziale dello 0,8%, dopo il +0,7% del mese precedente, cioè di novembre 2025: il dato, comunque, risulta essere in linea con le attese degli analisti.
A dicembre 2025, rispetto a novembre 2025, l'inflazione mostra un aumento dello 0,2%, dopo il -0,1% precedente.
Si attenua il calo dei prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale dell'1,9%, meno del -2% atteso, a fronte del -2,2% del mese precedente.
