Commercio al dettaglio/2. A novembre crescita anche nell'UE

Secondo le prime stime di Eurostat, a novembre 2025, rispetto a ottobre 2025, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è aumentato dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'Unione Europea. A ottobre 2025, il volume del commercio al dettaglio è cresciuto dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'UE. A novembre 2025, rispetto a novembre 2024, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 2,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE.

Nell'area dell'euro, a novembre 2025, rispetto a ottobre 2025, il volume del commercio al dettaglio: è diminuito dello 0,2% per i settori alimentare, bevande e tabacco; è aumentato dello 0,4% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è diminuito dello 0,1% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio: è rimasto stabile per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato dello 0,4% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è rimasto stabile per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi mensili più elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati in Lussemburgo (+5,8%), Portogallo (+2,2%) e Danimarca (+1,9%). I cali più significativi sono stati osservati in Croazia (-2,2%), Belgio (-1,6%) e Slovacchia (-1,5%).

Nell'area dell'euro, a novembre 2025, rispetto a novembre 2024, il volume del commercio al dettaglio: è aumentato dell'1,1% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato del 3,5% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è aumentato dell'1,1% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio: è aumentato dello 0,8% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato del 3,6% per i prodotti non alimentari (ad eccezione del carburante per autotrazione); è aumentato del 2,0% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annui del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,5%), Portogallo (+6,5%) e Danimarca (+6,2%). Si sono osservate diminuzioni in Romania (-4,6%), Slovacchia (-2,8%), Austria (-2,2%) e Lussemburgo (-0,1%).