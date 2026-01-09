Dazi Usa, la Corte Suprema non decide

Tanto tuonò ma non piovve. Niente da fare per chi era in attesa oggi della sentenza della Corte Suprema americana chiamata a decidere sulla questione della legalità dei dazi del presidente Donald Trump. La decisione sulla causa che i giudici hanno sul tavolo da alcuni mesi era attesa per oggi 9 gennaio (leggi notizia EFA News) al rientro dalle vacanze natalizie ma la Corte Suprema ha pubblicato una sola sentenza per la giornata, e non era relativa a questioni economiche. A questo punto non è chiaro quando verrà pubblicata la sentenza.

La Corte Suprema dovrà pronunciarsi sull'uso da parte del presidente Trump dei poteri tariffari di emergenza ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Se la corte si pronuncerà contro Trump, l'amministrazione dovrebbe implementare strade alternative per i propri dazi, con la decisione che potrebbe anche ordinare all'amministrazione di rimborsare i pagamenti tariffari già effettuati dalle aziende.

Secondo il canale Usa Cnbc la decisione finale potrebbe anche collocarsi in una posizione intermedia: la Corte ha la possibilità di concedere poteri limitati ai sensi dell'Ieepa e di richiedere solo un rimborso limitato, oltre a diverse altre opzioni su come gestire una questione delicata che è sotto stretta osservazione a Wall Street.

La notizia del non pronunciamento della Corte Suprema non ha avuto effetto sulla borsa americana. A Wall Street, il Dow Jones viaggia intorno al +0,3% più o meno come in apertura di seduta. Gli investitori hanno digerito un rapporto sugli occupati più debole del previsto e, pare, non abbiano fatto un dramma di questo rinvio della Corte Suprema anche se a data da destinarsi.