Commodities. Olio cocco: prosegue la tendenza ribassista

Prosegue il trend ribassista che caratterizza i prezzi dell'olio di cocco sul mercato europeo da luglio 2025, dopo aver toccato livelli record. Secondo le analisi di Areté, nei primi giorni di gennaio le quotazioni hanno subìto ribassi di quasi il 5%, su base media, rispetto a dicembre, ed il calo rispetto alla media di luglio arriva a sfiorare il 25% ed i prezzi si trovano ora su livelli che non venivano registrati da marzo 2025.

La tendenza ribassista è stata sostenuta, oltre che dalle aspettative di una ripresa produttiva, anche dalla debolezza delle quotazioni dell’olio di palma e di palmisto, in flessione rispettivamente dell’1% sulla borsa malese e del 9% a Rotterdam tra novembre e dicembre. In questo contesto, l’industria olearia appare poco propensa agli acquisti, in attesa di ulteriori ribassi delle quotazioni.