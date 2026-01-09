Mercosur/6. Trattori in piazza a Milano

Proteste anche in Spagna.

Oggi nuova giornata di proteste degli agricoltori contro l'accordo Ue-Mercosur. Dopo la manifestazione di ieri, 8 gennaio, a Parigi con i trattori che hanno bloccato l'accesso alle strade della capitale francese (leggi notizia EFA News), oggi a protestare sono gli agricoltori italiani. A Milano i trattori hanno bloccato il traffico: i mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fieno e suonando i clacson.

La mobilitazione è stata indetta da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia contro la firma del trattato che "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani". Gli agricoltori chiedono di avere "un prezzo giusto per i produttori e i consumatori con nome, controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione".

Anche in Spagna, gli agricoltori e gli allevatori stanno effettuando blocchi stradali in diverse regione e collegamenti interrotti anche alla frontiera con la Francia. La situazione più critica è in Catalogna, dove per il secondo giorno i manifestanti hanno bloccato l'autostrada AP-7 vicino al confine francese e la nazionale N-II a Pontos (Girona), sempre in Catalogna, minacciando una protesta a tempo indefinito.

Bloccato anche l'accesso al porto di Tarragona. Le proteste sono organizzate in prevalenza dal movimento degli agricoltori 'Revolta Pagesa', che chiede a Bruxelles di non ratificare l'intesa con i Paesi sudamericani. "L'accordo mette a rischio la sopravvivenza del settore e la sovranità alimentare", ribadisce il portavoce di Revolta Pagesa, Joan Rifà denunciando la concorrenza ritenuta sleale delle importazione extra-Ue.

Blocchi stradali con trattori anche in Castiglia e Leon, in vari punti dell'autostrada A-2 da parte di organizzazioni agricole, che denunciano l'impatto dell'accordo con Mercosur sui prezzi, sui redditi e sugli standard ambientali e sanitari, chiedendo al governo spagnolo di schierarsi contro l'intesa.