Borsa, l'agroalimentare fa gola

Per il 2026 la selezione dei titoli nell'universo delle small e mid cap deve rimanere rigorosa, puntando su aziende di qualità, innovative e ben gestite, in grado di trarre vantaggio dal contesto economico resistendo alla volatilità. Lo sostengono gli analisti di TP ICAP Midcap nel report sulle Top Picks 2026 secondo cui, nonostante le buone performance del 2025, persiste lo sconto di valutazione sulle small e mid cap europee.

Guardando all'Italia, gli analisti francesi di TP Icap segnalano, tra i titoli su cui puntare, Italian exhibitin group (target price a 11 euro e raccomandazione buy) le cui azioni, spiegano, dopo aver raggiunto i massimi storici a maggio 2025, hanno subito un calo di circa il 20%. Questa correzione, spiegano gli analisti, viene considerata un'opportunità di ingresso particolarmente interessante: IEG vanta un posizionamento best-in-class nel suo settore e ha goduto di un forte slancio dalla ripresa post-covid, eppure il titolo continua a essere scambiato a multipli scontati (in media circa il 25-30% in meno rispetto ai principali concorrenti).

Da tenere d'occhio quest'anno sempre seconfip Tp Icap, Orsero (target price a 26,6 euro, raccomandazione Buy) che "ha tutti gli ingredienti per lasciare il segno nel 2026": una strategia di premiumizzazione e l'imminente ingresso nel mercato statunitense. Catalyst che dovrebbero consentire al titolo di raggiungere un nuovo livello nel 2026.

Gli analisti ribadiscono la convinzione sul titolo Pharmanutra (target price a 74 euro, racconandazione Buy), con il rimbalzo avviato (+23% da settembre) che dovrebbe proseguire, supportato dalla solidità attesa dei risultati e dall'avvio di nuove Business Unit in Cina e negli Stati Uniti, che dovrebbero consentire al titolo di raggiungere nuovi livelli nel 2026.

Altri titoli su cui puntare sono Unidata (TP a 6 euro, Buy) che si presenta come un potenziale obiettivo per gli operatori italiani delle telecomunicazioni, con una valutazione interessante e partnership strategiche non ancora pienamente valorizzate (EV/EBITDA 4x, P/E 8x rispetto ai concorrenti 7x / 19x).

Gentili Mosconi (TP a 4,20 euro, Buy) soddisfa tutti i requisiti: un ritorno alla crescita organica prima della ripresa del ciclo, guadagni di quote di mercato mentre i concorrenti crollano, piena integrazione verticale, un bilancio solido e un posizionamento ideale per catturare la riqualificazione del "Made in Italy".