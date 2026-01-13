Bayer lancia nuova varietà di fragola

Bayer ha annunciato il lancio di Baya Solara, la prima varietà commerciale di fragola del marchio De Ruiter di Bayer. Il lancio è un elemento fondamentale dell'espansione strategica dell'azienda nel mercato delle fragole e segue l'acquisizione da parte di Bayer delle attività legate alle fragole da Niab, con sede nel Regno Unito, nel 2023. L'introduzione della nuova varietà rafforza l'impegno di Bayer nel fornire soluzioni innovative ai coltivatori di colture protette e stabilisce un nuovo standard nella coltivazione di piccoli frutti. Le fragole sono tra le colture frutticole a più rapida crescita, con una domanda che supera l'offerta durante tutto l'anno.

"La nostra nuova varietà Baya Solara è una cultivar entusiasmante che produce frutti a giugno e offre una produttività impressionante e una forte resistenza a malattie come Phytophthora cactorum, senza compromettere la qualità dei frutti. Con questo lancio, ci rivolgiamo al settore delle colture protette in rapida crescita nel Nord Europa e offriamo ai coltivatori nuove opportunità", ha affermato Swanny Chouteau, Portfolio Lead per la regione Europa, Medio Oriente e Africa della divisione Crop Science di Bayer.

Baya Solara è caratterizzata da frutti grandi e uniformi ed è progettata per ridurre l'imbrunimento post-raccolta, soddisfacendo la crescente domanda di fragole di alta qualità da parte di consumatori e rivenditori. Il frutto offre anche una piacevole dolcezza con un equilibrato rapporto zuccheri-acidi, rendendolo un'opzione interessante per i consumatori. Inoltre, questa varietà precoce-mediocre di giugno è progettata per mostrare un significativo miglioramento contro le malattie più comuni, tra cui la Phytophthora cactorum, una malattia fungina che causa il marciume del colletto delle fragole. Questa resistenza genetica è fondamentale per garantire la redditività a lungo termine della produzione di fragole.

"Baya Solara è una fragola che offre numerosi vantaggi. Per i coltivatori, significa un raccolto più produttivo e affidabile. Per i rivenditori, offre frutti uniformi, grandi e sodi con un'eccellente conservabilità, riducendo gli sprechi e garantendo una qualità affidabile. Per le famiglie, offre fragole deliziose che rimangono fresche più a lungo, aiutandole a ridurre gli sprechi e a gustare ogni bacca", ha affermato VK Kishore, responsabile Global Product Innovation per le Verdure della divisione Crop Science di Bayer.

Il prodotto sarà disponibile per i coltivatori di Regno Unito, Germania e Benelux. Questa varietà, che cresce a giugno, è la prima ad essere lanciata commercialmente dopo l'acquisizione da parte di Niab e si aggiunge ad altre sei varietà di fragola, tra cui Malling™ Ace, una varietà rifiorente altamente versatile e produttiva, sempre più apprezzata da coltivatori e consumatori, e Malling™ Centenary, una varietà a giugno leader di mercato, molto apprezzata per la sua eccezionale qualità dei frutti.

Con oltre 20 colture diverse e migliaia di selezioni di semi, la divisione Vegetable Seeds di Bayer supporta un'ampia gamma di coltivatori con varietà di semi su misura per i gusti e le preferenze dei consumatori di tutto il mondo. Le colture principali includono pomodoro, cetriolo, broccoli, carote, cavolfiore, melanzana, lattuga, melone, cipolla, peperone, spinaci, mais dolce e anguria.