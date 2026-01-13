Do you want to access to this and other private contents?
Pozzi Milano si fonde con Mascagni Casa
L'operazione garantirà al brand della moda da tavola maggiore efficienza nella gestione
Pozzi Milano S.p.A., rende noto che è stata data attuazione alla fusione per incorporazione della società controllata integralmente Mascagni Casa S.r.l. in Pozzi Milano, "mediante stipula del relativo atto di fusione a rogito del notaio Annachiara Corcione". Mascagni Casa ha sede a Casalecchio di Reno (BO) e un ampio magazzino a Castel San Pietro Terme (BO), da cui ogni anno partono oltre 15.000 s...
EFA News - European Food Agency
