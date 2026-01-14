Despar: Mdd cresce e si posiziona nella Top5 nella private label

Despar Italia partecipa anche quest’anno a Marca by Bolognafiere & Adm, l’evento fieristico di riferimento per la private label giunto alla 22° edizione, confermando il ruolo sempre più centrale della marca del distributore nella propria strategia di sviluppo.

Nel 2025 Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul totale delle vendite grocery pari al 24,3% (+0,4 punti percentuali rispetto al 2024), superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia (che si attesta al 23,1%) (fonte NielsenIQ I+S progressivo dicembre 2025), collocandosi tra le prime cinque insegne in Italia per quota di mercato nella private label. Le vendite dei prodotti a marchio Despar hanno superato nel 2025 1,1 miliardi di euro, registrando una crescita a valore del 4,6%. Anche le vendite a confezione a fine 2025 hanno mostrato performance positive raggiungendo una quota del 27,4% (+0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024), a ulteriore conferma del ruolo sempre più centrale del prodotto a marchio come elemento di fidelizzazione del cliente.

“La Marca del Distributore è una leva strategica fondamentale per Despar e uno dei principali motori del nostro sviluppo”, ha dichiarato Filippo Fabbri (foto), direttore generale di Despar Italia. “Nel 2025 la nostra Mdd ha superato 1,1 miliardi di euro di fatturato, evidenziando un andamento positivo che intendiamo consolidare puntando a una crescita di almeno il 4,5% nel 2026. In un contesto di consumi ancora sfidante, la Mdd rappresenta per i clienti una scelta sempre più consapevole, capace di unire qualità, convenienza e affidabilità. La crescita a valore e a volume dei nostri prodotti a marchio conferma la solidità di un modello costruito nel tempo, fondato su una collaborazione strutturata con i fornitori e su un forte legame con il territorio e le filiere italiane. La Mdd è inoltre un catalizzatore di innovazione che ci permette di tradurre in modo rapido e concreto i bisogni dei consumatori in nuove proposte e prodotti distintivi. Lo sviluppo di prodotto è infatti strategico per la nostra crescita e per l’ingresso in nuovi segmenti di mercato. Nel 2026 prevediamo circa 180 nuovi lanci e 400 restyling di prodotto, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un assortimento sempre più completo e coerente nel posizionamento, in linea con le loro esigenze di spesa anche in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto, puntando su qualità, filiere locali e sostenibilità come elementi distintivi”.

Nel 2025 la Mdd Despar si è così confermata una leva competitiva in grado di rafforzare la fidelizzazione e di interpretare al meglio l’identità dell’insegna. L’offerta è stata ampliata con circa 180 nuovi prodotti e il restyling di oltre 420 referenze. A ciò si è aggiunta l’estensione della linea convenienza S-Budget a tutta la rete vendita Despar sul territorio nazionale che ha portato allo sviluppo di una gamma completa che copre l’intera piramide dell’offerta dall’entry level al premium. Oggi l’assortimento Mdd Despar conta circa 4.000 referenze, sviluppate con oltre 500 fornitori, per il 97% italiani.

