Despar /2. Tante novità in mostra a Marca 2026

Molto soddisfacenti per Despar (leggi notizia EFA News) sono state le performance della linea S-Budget che oggi include, a livello nazionale, oltre 250 referenze — dai prodotti alimentari a quelli per la casa e la cura della persona, come pasta, surgelati, latticini, salumi, detergenti e molto altro — offrendo un risparmio medio fino al 30% sul totale del carrello. L’inserimento dei prodotti S-Budget nell’assortimento nazionale, iniziato all’inizio del 2025 e consolidatosi in tutto il network alla fine dell’estate, ha mostrato da subito grande interesse da parte della clientela. I risultati ottenuti confermano il potenziale della linea e pongono le basi affinché diventi una delle principali all’interno del portafoglio dell’Insegna.

In termini di quote di mercato, alla fine del 2025 la linea S-Budget ha ottenuto un apprezzamento trasversale in tutti i territori: oltre alle aree presidiate dal socio Despar Nord, dove S-Budget è storicamente presente – essendo la linea stata introdotta inizialmente proprio in questi territori e successivamente estesa a tutto il network – e dove continua a registrare il peso maggiore, particolarmente positivi sono anche i risultati ottenuti nel centro e sud Italia.

Con riferimento alle altre linee dell’assortimento i trend di crescita più interessanti sono stati registrati da Passo dopo Passo, la linea di filiera Despar, che segna una crescita del +24,2%, con un +30,8% nell’ortofrutta. Molto positiva anche Scelta Verde, che cresce del +13,4% nel food e del +11,9% nei prodotti ecologici per la cura della casa e della persona. Continuano inoltre a performare positivamente i prodotti premium, con Despar Premium in crescita del 2,8%, grazie a un assortimento che valorizza le eccellenze Dop e Igp italiane (fonte NielsenIQ I+S progressivo dicembre 2025).

Per il futuro, l’innovazione continuerà ad essere un driver fondamentale della strategia di Despar. L’azienda continuerà a investire con decisione nella propria marca privata (Mdd), sviluppando prodotti in grado di anticipare e interpretare i nuovi bisogni dei consumatori, individuando nuovi segmenti di mercato e seguendo le tendenze emergenti. L’obiettivo dell’Insegna è duplice: da un lato, rafforzare S-Budget per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, garantendo qualità e convenienza. Dall’altro, sviluppare un’offerta sempre più specializzata e in linea con i trend del mercato: dai prodotti salutistici e funzionali, agli alimenti ad alto contenuto proteico e free-from, fino al premium che valorizza le filiere corte e i prodotti locali, con un’attenzione particolare anche ai nuovi trend.

E proprio l’edizione 2026 di Marca è la vetrina per presentare alcune delle novità di prodotto private label che saranno presto disponibili sugli scaffali dei punti vendita dell’Abete. Tra le novità spicca una nuova proposta di prodotti asiatici a marchio Despar, come noodles di riso, glass noodles e noodles per ramen, pensata per intercettare i nuovi trend di consumo, il riso Carnaroli Premium invecchiato 12 mesi e il riso Jasmin Premium. Nel mondo del non food troviamo una nuova linea di assorbenti 100% cotone e una gamma di piatti e bicchieri realizzati in cartoncino con Qwarzo (un innovativo rivestimento naturale a base di silice).