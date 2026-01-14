Do you want to access to this and other private contents?
De Wave fa shopping in Francia
La società genovese di arredamenti navali ha acquisito DL Services specializzata in cucine
De Wave Group, global contractor con sede a Genova e tra i leader nel settore dell'arredamento navale per navi da crociera e nautica da diporto, ha annunciato l'acquisizione di DL Services, società francese con sedi a Nantes e a Miami. La società, specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offre servizi di mappatura e manutenzione p...
EFA News - European Food Agency
