De Wave fa shopping in Francia

De Wave Group, global contractor con sede a Genova e tra i leader nel settore dell'arredamento navale per navi da crociera e nautica da diporto, ha annunciato l'acquisizione di DL Services, società francese con sedi a Nantes e a Miami. La società, specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offre servizi di mappatura e manutenzione p...