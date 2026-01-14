Heinz lancia Dipper, il nuovo packaging per chi si "sbrodola"

Quasi tutti gli amanti delle patatine fritte concordano sul fatto che ketchup e patatine fritte siano un abbinamento perfetto. Tuttavia, gli appassionati hanno faticato a lungo per gustare il loro binomio preferito mentre sono in movimento, almeno fino ad ora. E così Heinz, leader mondiale nel settore dei condimenti, annuncia con un comunicato ufficiale una soluzione innovativa: Heinz Dipper, contenitore per patatine fritte unico nel suo genere con uno scomparto per il ketchup integrato, progettato per intingere le patatine fritte anche quando si è in movimento.



Il nuovo packaging, che segna l'attivazione globale più diffusa del marchio fino ad oggi, debutta a livello globale in undici paesi diversi, tra cui sei città negli Stati Uniti e altri dieci paesi tra cui Canada, Messico, Brasile, Germania, Italia, Portogallo, Filippine, Thailandia, Cina e Kuwait.



I fan, sottolinea la nota ufficiale, "possono visitare i punti vendita aderenti per ricevere le patatine fritte servite nel nuovo contenitore Heinz Dipper, fino a esaurimento scorte". Il nuovo packaging, secondo la multinazionale, "rappresenta un banco di prova per l'espansione della distribuzione e la crescita a lungo termine nel canale 'Fuori casa' del marchio".



Con una presenza in undici mercati in tutto il mondo, il lancio segna una "pietra miliare nella crescente presenza globale del marchio". Nato da una "verità universale" condivisa dagli amanti delle patatine fritte e del ketchup, Heinz Dipper, in attesa di brevetto, segna un passo avanti audace nell'innovazione creativa. Intanto, come sottolinea la nota della società di Pittsbourgh, Heinz Dipper ha debuttato in 20 ristoranti e negli stadi sportivi partecipanti in undici paesi in tutto il mondo.



"Che si tratti di tenere in equilibrio bustine di salsa sul cruscotto dell'auto o di spremere il ketchup direttamente sulle singole patatine - sottolinea la nota - gli appassionati hanno sempre faticato a gustare il loro abbinamento preferito lontano da tavola. Infatti, il 70% degli amanti del ketchup e delle patatine fritte ha rovesciato il ketchup intingendole in movimento e l'80% afferma di aver pensato di rinunciare del tutto ai condimenti a causa della mancanza di confezioni adatte alle salse". Heinz Dipper, dice l'azienda, "affronta direttamente queste difficoltà" con un design semplice, intuitivo e pratico che rende l'intingere le patatine senza sforzo, ovunque e in qualsiasi momento.



"Dopo aver messo in luce la straordinaria somiglianza tra le confezioni di patatine fritte e il nostro iconico Heinz Keystone a livello globale - commenta Nina Patel, vicepresidente Global Heinz Brand di Kraft Heinz Company - abbiamo voluto compiere un ulteriore passo coraggioso: riprogettare la tradizionale confezione di patatine fritte per renderla ancora più efficace per i nostri amanti Heinz in tutto il mondo. Dato che sempre più occasioni di consumo si svolgono fuori casa, al drive-thru o al volo, l'Heinz Dipper rappresenta un modo divertente e pertinente per innovare, incontrare i fan ovunque si trovino e rafforzare il nostro ruolo nella loro vita quotidiana".





