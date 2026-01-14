Commercial real estate italiano al massimo storico nel 2025

Il 2025 si chiude con un risultato record per gli investimenti nel commercial real estate italiano: 13,5 miliardi di euro di investimenti, in crescita del 36% sul 2024, che segnano il miglior anno di sempre, superando il precedente record del 2019 con 12,6 miliardi di euro. L’ultimo trimestre dell’anno ha contribuito in modo significativo, con oltre 4,3 miliardi di euro e un incremento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un sostegno importante alla performance è stato dato dai mercati regionali, ovvero le transazioni fuori dai mercati di Milano e di Roma, cresciuti dell'81% rispetto al 2024 per un totale di 8,7 miliardi di euro. Il ritorno degli investimenti core, che rappresentano il 40% del volume transato, e il contributo dei capitali privati, responsabili del 20% degli investimenti nel 2025, hanno ulteriormente sostenuto il mercato. Un ruolo chiave è stato giocato dal miglioramento delle condizioni di accesso al debito, grazie all'aumento dei lender attivi, che ha incentivato la competizione e bilanciato l'aumento dei costi.

Il settore Retail è la prima asset class per volumi di investimento nel 2025, con un volume record di circa 4 miliardi di euro investiti da inizio anno. La crescita del 49% dei volumi rispetto allo scorso anno è stata favorita dall’aumento della disponibilità di capitale di debito, in particolare nei segmenti out-of-town, dove aumentano sia il numero di grandi ticket su prodotti prime e good secondary da parte di player core+, sia le operazioni di dimensione più ridotta con un approccio più opportunistico. L'interesse verso le destinazioni high street più prestigiose rimane elevato, soprattutto da parte di investitori privati e retailer.Il settore Hotels chiude il 2025 con il secondo risultato migliore di sempre in termini di volumi di investimento, con 2,26 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024.

L’attività d’investimento value-add rimane predominante anche nel quarto trimestre, rappresentando l’80% dei volumi, e focalizzato su immobili da riconvertire o hotel da riposizionare. Cresce anche l’interesse per immobili stabilizzati, aprendo prospettive positive per investitori core nel corso del 2026. L’interesse degli investitori per le location prime con posizionamenti di fascia alta resta solido, e al contempo si registra una progressiva crescita dell’appetito per immobili a reddito di fascia medio-alta in città secondarie in quanto beneficiano di buone prospettive di crescita dei flussi turistici, grazie alla ripresa del business travel europeo legato al settore Mice (Meeting Incentives, Conference and Exhibitions).

Gli ultimi mesi del 2025 si sono chiusi con risultati positivi anche per il mercato Industrial & Logistics, che dopo un periodo di assestamento sui mercati occupier, torna a registrare aumenti sia di take-up che investimenti. Il 2025 si chiude con 2,13 miliardi di euro di investimenti, in crescita del 30% rispetto al 2024. Il ritorno dei capitali core in questo settore, grazie a un’intensificazione delle attività di fundraising, è stato accompagnato da un atteggiamento selettivo nella scelta delle location. L’interesse per le operazioni value-add si concentra principalmente sui brownfield, ma si scontra con la disponibilità limitata di immobili di grandi dimensioni su cui risulta conveniente intervenire. La selettività degli investitori verso le location con un mercato occupier più solido sta limitando l’attività di sviluppo in greenfield nei mercati secondari, che rimangono appannaggio soprattutto degli investitori più specialisti.

Il settore Office chiude il 2025 con investimenti a quota 1,7 miliardi di euro, in calo del 18% rispetto al 2024, ma con una decisa accelerazione sul finire dell’anno, registrando una crescita del 13% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente. Da questi volumi è esclusa la componente Office di immobili prime mixed-use. Migliora comunque la fiducia nei fondamentali di questa asset class in location prime. La crescita dell’ultimo trimestre è stata sostenuta dal ritorno del capitale istituzionale, responsabile del 50% dei volumi del trimestre, ma anche da family office e investitori privati. Le prospettive per il 2026 indicano un progressivo recupero dei volumi di investimento, grazie a una buona pipeline di prodotto sul mercato e dal crescente interesse degli investitori core/core+.