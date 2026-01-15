F.lli Orsero lancia i Duetti per l'inverno 2026

Per l’inverno 2026 F.lli Orsero lancia i “Duetti”: tre kit esclusivi per creare qualcosa di unico. Una decorazione naturale, una tisana profumata o un golden milk speziato: ogni kit racchiude 2 frutti esotici, unendo gusto, creatività e benessere.

I tre nuovi prodotti sono:

Tisana d’Inverno con lime e zenzero;

Golden Milk con zenzero e curcuma;

Decorazioni edibili con carambola e alchechengi

La carambola è un frutto particolare, conosciuto con il nome di "Star Fruit" a causa della caratteristica forma a stella che assumono le fette una volta tagliate. Viene spesso utilizzata per la decorazione di torte, cocktail e come succo per bibite esotiche: ha un'elevata concentrazione di vitamina C.

L'alchechengi (Alkekengi officinarum Moench) o frutto di Kenjo è una pianta perenne della famiglia delle Solanacee, che produce bacche commestibili.

Orsero, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con ricavi netti a 1,276 miliardi di euro, (+10,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024), adjusted ebitda a 74,6 milioni (+11,5% rispetto ai primi 9 mesi 2024) con un ebitda margin pari al 5,8%. L'utile netto adjusted è stato pari a 32,9 milioni (+19,4% rispetto a un anno fa. La posizione finanziaria netta è stata pari a 109,1 milioni (leggi notizie EFA News).