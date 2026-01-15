Intesa Sanpaolo tra i migliori datori di lavoro in Europa

Intesa Sanpaolo è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo tra i migliori datori di lavoro in Europa e per il quinto anno consecutivo in Italia da Top Employers Institute, l’ente globale certificatore delle eccellenze in ambito risorse umane. Sono state premiate anche le Banche controllate in Albania, Croazia, Serbia, Slovacchia e Romania. In particolare, è stata riconosciuta la capacità di guidare la trasformazione e l'innovazione organizzativa del Gruppo guidato da Carlo Messina per costruire la banca del futuro, mantenendo le persone al centro, con un’attenzione al benessere e ai bisogni individuali, lo sviluppo delle competenze e l’attrazione dei talenti.

Intesa Sanpaolo ha sviluppato nel tempo modalità di organizzazione innovative per garantire un buon equilibrio tra vita personale e professionale di tutte le persone e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico, uno dei più ampi e articolati sistemi di welfare di secondo livello, progetti di inclusione e di sostegno alla genitorialità come recentemente l’estensione del bonus nascita figli a tutti i nuovi nati di 1.200 euro e a parità di retribuzione ulteriori permessi fino a 12 ore settimanali o la settimana di lavoro "cortissima” (4 giorni x 7,5 ore) fino al compimento dei 3 anni di vita dei figli.

Il Gruppo si caratterizza per programmi formativi e di sviluppo professionale all’avanguardia, con il lancio di Academy4Future, il nuovo polo formativo per adeguare le competenze di tutte le persone ai nuovi mestieri della banca del futuro, percorsi di carriera competitivi e la capacità di attrazione dei talenti. È riconosciuto dai principali indici internazionali come uno dei luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alle diversità al mondo e da Linkedin tra le aziende dove si hanno le maggiori possibilità di carriera e crescita professionale.

Il Programma Top Employers valuta e certifica le organizzazioni sulla base dei risultati dell’HR Best Practices Survey, che analizza 6 aree chiave dell’ambito HR che includono People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, e Wellbeing.