A novembre 2025 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell’1,5% rispetto a ottobre. Lo comunica oggi l'Istat, secondo cui "nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti".

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie con variazioni positive per l’energia (+3,9%), i beni strumentali (+2,1%), i beni di consumo (+1,1%) e, marginalmente, per i beni intermedi (+0,1%).

Al netto degli effetti di calendario, a novembre 2025 l’indice generale aumenta in termini tendenziali dell’1,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a novembre 2024). Si registrano variazioni tendenziali positive per i beni strumentali (+3,3%), l’energia (+2,0%) e i beni intermedi (+1,0%); diminuiscono, invece, lievemente i beni consumo (-0,8%).

I settori di attività economica che registrano gli incrementi tendenziali maggiori sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+8,7%), la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,8%) e la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+5,1%).

Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,4%), nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,1%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (-2,9%). L'industria alimentare, bevande e tabacco scende dello 0,9%.

"A novembre - commenta l'Istat - torna a crescere la produzione industriale dopo la flessione congiunturale del mese precedente. L’aumento è diffuso ai principali comparti. Risulta positivo anche l’andamento congiunturale complessivo nella media del trimestre settembre-novembre. Anche su base annua l’indice, al netto degli effetti di calendario, è in aumento, sia a livello complessivo sia per i principali raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dei beni di consumo".

I beni di consumo durevoli, scendono dell'1,3% a novembre 2025 rispetto a ottobre 2025, mentre crollano del 5,1% a novembre 2025 rispetto a novembre 2024.

I beni di consumo non durevoli, tra cui alimenti e bevande, salgono dell'1,7% a novembre 2025 rispetto a ottobre 2025 e dello 0,1% anno su anno.

A livello industriale, le industrie alimentari, bevande e tabacco mostrano un dato destagionalizzato in calo dello 0,8% a novembre 2025 rispetto a ottobre 2025, e un calo dello 0,9% a novembre 2025 rispetto a novembre 2024.

In allegato a questa EFA News il testo integrale e la nota metodologica dell'Istat.