Velier distribuisce il "Piacere mediterraneo" di Piemme

Velier, il distributore di spirit premium di Luca Gargano, ha avviato la distribuzione nazionale del marchio Piemme-Piacere Mediterraneo, storico produttore di Limoncello della Penisola Sorrentina e realtà profondamente radicata nel territorio. Con questo nuovo ingresso nel portafoglio, l’azienda genovese rafforza il proprio impegno a favore dei produttori indipendenti italiani e della valorizzazione delle materie prime d’eccellenza.

Un’azienda storica nel territorio del limone più rinomato al mondoFondata nel 1969 da artigiani sorrentini specializzati in dolci tipici e liquori tradizionali, Piemme rappresenta da oltre cinquant’anni una testimonianza autentica delle eccellenze locali.

L’azienda produce il proprio Limoncello seguendo un’antica ricetta familiare custodita e reinterpretata attraverso processi artigianali, affiancati da tecnologie contemporanee che garantiscono qualità e continuità produttiva.

La sede di Piano di Sorrento (NA), nel cuore della penisola, rimane il centro identitario dell’azienda: un territorio unico, sospeso tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, che caratterizza la materia prima. Il Limone di Sorrento è coltivato seguendo tecniche agricole tradizionali: limoneti affacciati sul mare, i caratteristici “pergolati” che proteggono i frutti e ne preservano i delicati olii essenziali. Il risultato è un Limoncello dal profumo inconfondibile e una freschezza che rimandano direttamente al terroir della Penisola Sorrentina.

Piemme presidia ogni fase della filiera produttiva, dalla coltivazione dei Limoni alla raccolta manuale, dalla pelatura all’infusione delle scorze, fino all’imbottigliamento finale.

Nessun utilizzo di sostanze artificiali: solo processi rigorosamente controllati, standard qualitativi costanti e un metodo che coniuga precisione tecnica e savoir-faire artigianale, nel pieno rispetto della materia prima.

Accanto al Limoncello, Piemme-Piacere Mediterraneo propone una gamma di Liquori tipici che portano in bottiglia la biodiversità della macchia mediterranea: il Nocino con noci di Sorrento, i Liquori di Agrumi, Finocchietto e Liquirizia, ma anche il Costiera Gin e l’Amaro Ama.

Un assortimento coerente, figlio delle consuetudini del territorio e perfettamente in linea con la filosofia Velier, da sempre alla ricerca di produttori indipendenti, territoriali e portatori di un’identità artigianale autentica.

“Siamo molto contenti di iniziare a lavorare con un’azienda che rappresenta al 100% lo spirito della Velier, un interprete autentico del suo territorio di provenienza", dichiara Luca Gargano, presidente Velier.

“La collaborazione con Velier - dice a sua volta Salvatore Apreda, Sales & M arketing Manager dell’azienda - rappresenta un’evoluzione strategica per Piemme e per la valorizzazione del nostro Liquore di Limone di Sorrento IG e della gamma premium dei nostri spirits. L’incontro tra la nostra tradizione produttiva e il know-how di Velier nella distribuzione di eccellenze del beverage crea un’opportunità concreta di crescita reciproca, rafforzando la presenza sul mercato italiano attraverso un posizionamento sempre più orientato alla qualità”.