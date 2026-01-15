Ismea-Federpesca: protocollo d'intesa per pesca e acquacoltura

Ismea e Federpesca hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa triennale finalizzato a rafforzare il sostegno economico e finanziario alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, che promuove l'utilizzo degli strumenti informativi, formativi, creditizi e finanziari dell'Istituto, in particolare del sistema di garanzie per l'accesso al credito.

L'intesa avvia una collaborazione strutturata tra le due organizzazioni per rendere più semplici, comprensibili e utilizzabili gli strumenti finanziari Ismea da parte delle imprese ittiche. Le Parti lavoreranno per adattare e semplificare i criteri di accesso alle garanzie Ismea, nel rispetto della normativa vigente, così da favorire l'ottenimento di finanziamenti bancari per investimenti, ammodernamenti e sviluppo delle attività di pesca e acquacoltura.

La collaborazione prevede inoltre attività di formazione rivolte ai rappresentanti di Federpesca sugli strumenti finanziari Ismea, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza alle imprese nella scelta delle misure più adatte e nel percorso di accesso ai finanziamenti. Sono previste anche iniziative di informazione e promozione congiunta, attraverso convegni, workshop e altre attività concordate tra le Parti, per diffondere le opportunità di sostegno economico e finanziario a favore delle imprese.

Nel quadro dell'accordo, Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) - conferma la propria attenzione a un accompagnamento sempre più efficace delle imprese del settore, con un approccio che guarda anche ai percorsi di inclusione e valorizzazione dell'imprenditoria femminile e del ricambio generazionale, in coerenza con gli obiettivi istituzionali dell'Istituto.

La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca ritiene fondamentale rafforzare gli strumenti finanziari dedicati al settore della pesca e accompagnare con maggiore efficacia le imprese associate per garantire un futuro al settore.

Giovanni Azzone, presidente di Federpesca, ha sottolineato l'importanza di rafforzare il pilastro economico della pesca, ribadendo che, senza imprese solide e in grado di investire, non possono esserci competitività, transizione sostenibile e tutela del lavoro. "Il Protocollo con Ismea nasce da un'esigenza molto concreta di questo comparto che ha bisogno di avere strumenti finanziari realmente accessibili e adeguati alle caratteristiche del settore", ha dichiarato Azzone. "Oggi molte aziende faticano ad avviare investimenti non per mancanza di progettualità, ma per difficoltà nell'accesso al credito. È quindi fondamentale rendere gli strumenti finanziari più aderenti alle reali caratteristiche del settore".

Da parte loro, Livio Proietti e Sergio Marchi, rispettivamente presidente e direttore Generale Ismea, hanno dichiarato: "Con questo Protocollo d'intesa vogliamo rendere ancora più concreto il supporto di Ismea alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, accompagnandole in modo semplice e strutturato nell'accesso agli strumenti di garanzia e alle opportunità di sostegno finanziario".

Infine, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida afferma: “La pesca è un’attività fondamentale che va supportata nel suo cammino verso il domani. Per questo l’iniziativa di Ismea e Federpesca per rafforzare il sostegno economico e finanziario alle imprese della pesca e dell’acquacoltura é una buona iniziativa. Rendere più comprensibili e utilizzabili gli strumenti finanziari a disposizione del mondo della pesca è il modo giusto per rendere tutto il sistema più forte e capace di crescere e affrontare le sfide del futuro”.