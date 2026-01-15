Cirio lancia "Ce la siamo sPassata"

Cirio, storico marchio del Gruppo Conserve Italia, specialista del pomodoro 100% italiano dal 1856, lancia una nuova iniziativa dal titolo “Ce la siamo sPassata”: protagonista è infatti la gamma della Passate Cirio, composta dalla Passata Verace, la passata della tradizione dolce e cremosa, dalla Passata Rustica con la sua consistenza corposa, e dall’ultima passata che si è unita alla famiglia, la Passata della Maremma Toscana, vellutata ed extrafine.

Insieme alle Passate, l’attivazione mette al centro della narrazione le ricette più amate della cucina italiana: vero e proprio patrimonio familiare trasmesso di generazione in generazione, al centro di ricordi condivisi e di momenti di divertimento e leggerezza, accomunate dalla presenza della passata di pomodoro. La Passata Cirio, con la sua lunga storia e la varietà di gusti e consistenze, diventa dunque simbolo di questa eredità intergenerazionale fatta di ricette che evolvono e si trasformano mantenendo però inalterato il loro prezioso legame con i ricordi e le tradizioni.

Ce la siamo sPassata e il suo storytelling, realizzati dall’agenzia creativa Eggers in collaborazione con la Divisione Marketing Retail di Cirio - Conserve Italia, prendono forma attraverso due attività. La prima vede come protagonisti nove food creator - @nonnanellaa, @una_famiglia_in_cucina e @eatsgiulia per il Team Rustica, @ilnonnoalberto, @monica_bellin_ e @fit_clear per il Team Verace e @nonnanatalina_1935, @papillamonella e @giuliapisco per il Team Maremma. In rappresentanza della generazione dei nonni, quella dei genitori oppure quella dei nipoti, nell’ambito dell’attivazione ogni creator propone la propria reinterpretazione di un piatto molto amato e presente nei ricordi di famiglia, utilizzando la Passata Cirio abbinata al proprio team. La presentazione delle squadre, le ricette proposte e il resoconto finale della partecipazione a Ce la siamo sPassata vanno quindi a comporre una miniserie video distribuita sui canali Instagram e Facebook di Cirio e sui canali Instagram e TikTok dei singoli creator, con una settimana dedicata a ciascuna squadra. Nasce così un racconto corale e autentico in cui le Passate Cirio si fanno simbolo di un “passaggio di testimone” tra gesti condivisi, ricordi di famiglia, momenti di leggerezza, divertimento e convivialità.

La seconda parte di Ce la siamo sPassata coinvolge attivamente i consumatori attraverso un contest online: dal 12 gennaio al 12 febbraio 2026 ogni utente potrà scegliere una delle tre Passate della gamma Cirio, realizzare la propria ricetta di famiglia che la coinvolge come ingrediente e inviare al sito dedicato celasiamospassata.cirio.it una foto e una descrizione della ricetta. Il premio in palio sarà uno dei 100 piatti firmati Cirio, in una delle tre versioni disponibili: “Ora non posso, sono Concentrato”, “Tanto domani ho Pelates” e “Ce la siamo sPassata”.

“Un ingrediente diffuso e amato come la passata di pomodoro e un marchio longevo come Cirio sono spesso protagonisti di ricordi e ricette di famiglia, quelle trasmesse dai nonni ai genitori, fino ai nipoti”, commenta Chiara Spagna, Marketing Manager del brand. “Con ‘Ce la siamo sPassata’ abbiamo scelto di raccontare tutto questo parlando a generazioni diverse e facendo emergere il lato più divertente e conviviale della cucina, quello che ispira anche il titolo del progetto”.

“Lavoriamo con Cirio ormai da diversi anni e con ‘Ce la siamo sPassata’ questa collaborazione si arricchisce di un nuovo capitolo, dal sapore veramente speciale”, spiega Guido Avigdor, direttore creativo di Eggers.

Divertimento, amore per la cucina e condivisione: questi, dunque, gli ingredienti di Ce la siamo sPassata, un racconto che trasforma la Passata Cirio nel filo rosso che unisce generazioni e famiglie italiane attorno a un ricchissimo patrimonio di ricette e ricordi.