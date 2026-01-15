Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Logistica. Ignazio Messina & C. compra Thermocar
Acquisita la società genovese fra le più note nel settore della logistica di container frigo a temperatura controllata
Il Gruppo Ignazio Messina & C. S.p.A. ha acquisito il controllo totale della società genovese Thermocar s.r.l., fra le aziende più note e apprezzate nel settore della logistica di container frigo a temperatura controllata. L’atto di cessione delle quote del 100% di Thermocar, fra i soggetti venditori Adriana e Federico Puccetti e il gruppo armatoriale e logistico genovese, si è perfezionato nei gior...
Fc - 56755
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency