DeA Capital RE acquisisce un portafoglio di Business Park in Francia

DeA Capital Real Estate e Harbert Management Corporation (Hmc), gestore indipendente statunitense di asset alternativi focalizzato sui real asset, hanno acquisito tramite una joint venture un primo portafoglio di business park (complessi immobiliari a uso produttivo e logistico leggero) in Francia per un totale di circa 73mila mq.

L’operazione, realizzata attraverso la piattaforma European Real Estate di Hmc (Here), conferma la forte convinzione nei formati industriali moderni e ben localizzati, caratterizzati da una domanda resiliente e da nuova offerta limitata.

La transazione comprende sette asset di nuova costruzione in forward funding situati a Croissy-Beaubourg (Île-de-France), Mondeville (Caen), Petit-Couronne (Rouen), Ludres (Nancy), Chasseneuil (Poitiers), Marck (Calais) e Le Mans. Il finanziamento è stato strutturato tramite un pool bancario.

I siti sono stati acquisiti dal promotore Axtom. Gli asset saranno consegnati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dalla controllata Axdev. I progetti valorizzano l’expertise di Axtom nella rigenerazione e nella bonifica dei suoli. In tale ambito, sono stati incaricati quattro general contractor: GSE, Kleidi, Lockroy e Axess.

Gli immobili sono sviluppati con unità flessibili, integrano criteri Esg avanzati e standard elevati di efficienza energetica (certificazioni Breeam Excellent e Very Good). Tutte le superfici di copertura idonee sono state dotate di pannelli fotovoltaici, per una capacità complessiva di 5 MWp. Sostenibilità e flessibilità progettuale rappresentano fattori sempre più rilevanti sia per gli utilizzatori sia per gli investitori istituzionali, contribuendo a rafforzare le opzioni di exit nei diversi cicli di mercato.

I business park in Francia beneficiano di fondamentali solidi, con una domanda strutturalmente sostenuta a fronte di un’offerta contenuta, e presentano livelli di rendimento che offrono uno spread interessante rispetto alle asset class tradizionali. Il segmento sta inoltre registrando un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali internazionali, come dimostrato da diverse operazioni di rilievo recentemente concluse sul mercato francese, a supporto della liquidità e della profondità del mercato.

La piattaforma europea di real estate di Hmc ha gestito oltre 1 milione di mq di asset industriali multi-tenant, con un Gav complessivo superiore a 1,8 miliardi di euro nei principali mercati europei.

Florent Danset, Senior Managing Director e Co-Head of European Real Estate di Harbert Management Corporation, ha commentato: “Il settore industriale multi-tenant, inclusi i business park moderni come quelli acquisiti con questa operazione, resta uno dei comparti su cui maggiormente concentrarci in Francia e in Europa. Negli ultimi mesi abbiamo registrato una chiara ripresa dell’attività di locazione, con tenant sempre più orientati verso spazi sostenibili di elevata qualità. Anche in fasi di domanda più contenuta, unità moderne e flessibili in prossimità dei principali poli urbani hanno dimostrato una forte resilienza. A fronte di una nuova offerta limitata, l’equilibrio tra domanda e offerta rimane favorevole”.

Eric Desautel, Principal e Head of France di Harbert Management Corporation, ha aggiunto: “Questo investimento è uno dei nostri settori chiave. Gli asset light industrial e i business park ben posizionati si collocano all’intersezione tra logistica e manifattura leggera, beneficiando di dinamiche di near-shoring, dell’evoluzione delle catene di fornitura e delle esigenze di last-mile”.

Pierre Julin ed Emanuele Dubini, rispettivamente Managing Director France e Global Cio di DeA Capital Real Estate, hanno dichiarato: “Il mercato francese dei business park offre oggi un punto d’ingresso particolarmente attrattivo per investitori internazionali con una visione di lungo termine. In un contesto caratterizzato da una maggiore selettività dei capitali, questa asset class combina visibilità dei ricavi, profondità di mercato e potenziale di performance, soprattutto per asset recenti, ben localizzati e allineati agli standard Esg”.