Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Effetto Braun: Coca-Cola si riorganizza
Raffica di nuove nomine pensate per "avvicinare l'azienda ai consumatori" e più tecnologia
In attesa dei risultati del 4° trimestre e dell'intero 2025 che verranno resi noti il 10 febbraio prossimo, The Coca-Cola Company ha annunciato una serie di cambiamenti nella leadership. Cambiamenti, sottolinea la nota ufficiale, "pensati per avvicinare l'azienda ai consumatori e consentire una più rapida adozione della tecnologia in tutta l'azienda, favorendo la crescita futura". Tutte le nomine, so...
Fc - 56759
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency