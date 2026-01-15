It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Effetto Braun: Coca-Cola si riorganizza

Raffica di nuove nomine pensate per "avvicinare l'azienda ai consumatori" e più tecnologia

In attesa dei risultati del 4° trimestre e dell'intero 2025 che verranno resi noti il 10 febbraio prossimo, The Coca-Cola Company ha annunciato una serie di cambiamenti nella leadership. Cambiamenti, sottolinea la nota ufficiale, "pensati per avvicinare l'azienda ai consumatori e consentire una più rapida adozione della tecnologia in tutta l'azienda, favorendo la crescita futura".  Tutte le nomine, so...

Fc - 56759

EFA News - European Food Agency
Related
Similar