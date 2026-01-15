Effetto Braun: Coca-Cola si riorganizza

In attesa dei risultati del 4° trimestre e dell'intero 2025 che verranno resi noti il 10 febbraio prossimo, The Coca-Cola Company ha annunciato una serie di cambiamenti nella leadership. Cambiamenti, sottolinea la nota ufficiale, "pensati per avvicinare l'azienda ai consumatori e consentire una più rapida adozione della tecnologia in tutta l'azienda, favorendo la crescita futura". Tutte le nomine, so...