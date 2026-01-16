Keurig vuole Jde Peet's: pronti 18 miliardi di dollari

Se questa operazione va in porto, dopo, il mondo del caffè globale non sarà più lo stesso. Ci giurano gli esperti commentando l'ufficializzazione avvenuta ieri dell'offerta della società USA di bevande analcoliche Keurig Dr. Pepper per l'acquisizione del colosso olandese del caffè Jde Peet's, operazione annunciata ad agosto 2025 (leggi notizia EFA News).

A strabiliare e a segnare una pietra miliare (non si sa quanto positiva) per il futuro del comparto è a cifra proposta per l'acquisizione: 18 miliardi di dollari, pari a oltre 15,5 miliardi di euro. In contanti. Un'offerta che, secondo gli esperti, segna un momento cruciale per l'industria globale del caffè, accelerando il consolidamento in un momento di prezzi record dei chicchi, interruzione dell'approvvigionamento e pressione crescente sui margini nel settore alimentare e delle bevande.

Un'operazione che, da ipotesi, è diventata oggi concreta, visto che l'azienda di Burlington, nel Massachusetts, ossia Keurig, ha comunicato in una nota ufficiale insieme all'olandese JDE Peet's N.V., che Kodiak BidCo B.V. (l'offerente) "sta promuovendo un'offerta pubblica raccomandata in contanti per tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione nel capitale di JDE Peet's a un prezzo di offerta di 31,85 euro per azione (il prezzo di offerta) in contanti".

"Il memorandum di offerta - specifica la nota - è stato pubblicato in data odierna". JDE Peet's, spiega il comunicato, "pagherà, inoltre, un dividendo precedentemente dichiarato di 0,36 euro in contanti per azione il 23 gennaio 2026, che non ridurrà il prezzo di offerta".

"Dopo l'acquisizione - prosegue il comunicato - KDP prevede di separarsi in due società indipendenti, quotate in borsa negli Stati Uniti, creando un competitor con una crescita su larga scala nell'attraente mercato nordamericano delle bevande rinfrescanti e un leader globale nel settore del caffè che servirà oltre 100 paesi, con un portafoglio marchi senza pari in tutti i segmenti, canali e fasce di prezzo del caffè".

"Il memorandum d'Offerta - aggiunge la nota - è approvato dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (Autoriteit Financiële Markten). I termini dell'offerta rimangono invariati rispetto al comunicato stampa congiunto del 25 agosto 2025".

"Il consiglio di amministrazione di JDE Peet's - si legge nella nota - sostiene pienamente e raccomanda all'unanimità l'accettazione dell'offerta a tutti gli azionisti. Acorn Holdings B.V. e tutti i membri del consiglio di amministrazione di JDE Peet's, che insieme rappresentano circa il 69% delle azioni emesse e in circolazione di JDE Peet's, si sono impegnati irrevocabilmente a offrire le proprie azioni nell'ambito dell'offerta".

"Il periodo di offerta è dal 16 gennaio 2026 al 27 marzo 2026 (salvo proroghe). L'offerta è soggetta a una soglia minima di adesione pari al 95% delle azioni. Tale soglia si riduce all'80% qualora gli azionisti di JDE Peet's, in occasione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti che si terrà il 2 marzo 2026, votino a favore di determinate misure di ristrutturazione post-closing".

L'offerente potrà attuare la fusione post-closing o la scissione post-closing "solo se approvate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di JDE Peet's, che si terrà il 2 marzo 2026".

"Sono state ottenute - aggiunge il documento - tutte le autorizzazioni antitrust che costituiscono le condizioni per l'offerta. È stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Aziendale Olandese di JDE Peet's e il Comitato Aziendale Europeo è stato informato in modo soddisfacente dell'operazione, in conformità con l'accordo del Comitato Aziendale Europeo. La conclusione dell'Offerta è prevista per l'inizio del secondo trimestre del 2026".