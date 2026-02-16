Keurig Dr Pepper si rinforza per accogliere Jde Peet's

Keurig Dr Pepper ha annunciato la "continua evoluzione del suo consiglio di amministrazione". A partire dal 2 marzo, infatti, due nuovi amministratori indipendenti, Amie Thuener e William "Bill" Newlands, entreranno a far parte del consiglio. Nella stessa data, l'attuale "Comitato per la remunerazione e le nomine" si separerà nei nuovi Comitati per le Nomine e la Governance e per la Remunerazione.

Questi cambiamenti, sottolinea la società, "supportano il programma di trasformazione e creazione di valore di KDP, in vista della chiusura dell'acquisizione di JDE Peet's all'inizio del secondo trimestre e del suo percorso nei trimestri successivi verso la separazione in due società indipendenti", ossia "Beverage Co." e "Global Coffee Co.", "in attesa dell'annuncio delle denominazioni societarie ufficiali" (leggi notizia EFA News).

"Siamo lieti di dare il benvenuto a due dirigenti di grande esperienza nel consiglio di amministrazione di KDP e di annunciare un ulteriore passo avanti per rafforzare ulteriormente la nostra governance - ha dichiarato Tim Cofer, amministratore delegato - Amie Thuener e William "Bill" Newlands apporteranno un prezioso contributo indipendente in un momento cruciale della trasformazione di KDP, e la struttura evoluta dei comitati consentirà una maggiore attenzione alle decisioni chiave per la creazione di valore, mentre ci prepariamo alla separazione".

Pam Patsley, presidente del Comitato Remunerazione e Nomine, ha aggiunto: "con una vasta esperienza professionale in diversi settori e una solida esperienza nel consiglio di amministrazione, Amie e Bill apporteranno una preziosa prospettiva al consiglio di amministrazione e ai comitati di KDP. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per stabilire una governance di prim'ordine per le future Beverage Co. e Global Coffee Co".

Amie Thuener porta con sé 30 anni di esperienza in finanza e contabilità nel consiglio di amministrazione di KDP e farà parte del Comitato Audit e Finanza. Entrata in Alphabet (ex Google) nel 2013, ricopre attualmente la carica di vicepresidente, Corporate Controller e Chief Accounting Officer, con responsabilità per il reporting finanziario esterno globale e le politiche contabili.

Durante il suo mandato in Alphabet, Thuener è stata responsabile dei team finanziari per le altre attività di Alphabet, tra cui Verily, Waymo e altre, nonché della finanza M&A. Prima di Alphabet, ha lavorato come Managing Director presso PwC e ha svolto attività di consulenza per aziende in diverse fasi di crescita e settori. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Practical Fellow presso il Financial Accounting Standards Board e di consigliere di amministrazione nel consiglio di amministrazione di Nordstrom prima della sua recente privatizzazione. Thuener ha conseguito una laurea in Economia (Contabilità) e Filosofia presso l'Università della California, Santa Barbara.

Bill Newlands porta con sé oltre 40 anni di esperienza nel settore delle bevande alcoliche e dei beni di largo consumo confezionati nel consiglio di amministrazione di KDP e farà parte del Comitato Nomine e Governance. Con una comprovata esperienza nel guidare significative trasformazioni aziendali e nello sviluppo di marchi leader a livello globale, Newlands è presidente e ceo di Constellation Brands da poco più di sette anni.

Entrato in azienda nel 2015 e in precedenza ricoprendo il ruolo di Chief Growth Officer e Chief Operating Officer, Newlands lascerà la carica di presidente e ceo e si ritirerà dal Consiglio di Amministrazione ad aprile. Oltre a far parte del consiglio di amministrazione di Constellation Brands, Newlands è anche consigliere di Hormel Foods dal 2018, di cui è attualmente presidente. Ha conseguito un Master in Business Administration presso l'Università di Harvard e una laurea triennale presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania.