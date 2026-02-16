Keurig Dr Pepper si rinforza per accogliere Jde Peet's
Nuovi membri per il cda in vista dell'acquisizione del "caffè olandese"
Keurig Dr Pepper ha annunciato la "continua evoluzione del suo consiglio di amministrazione". A partire dal 2 marzo, infatti, due nuovi amministratori indipendenti, Amie Thuener e William "Bill" Newlands, entreranno a far parte del consiglio. Nella stessa data, l'attuale "Comitato per la remunerazione e le nomine" si separerà nei nuovi Comitati per le Nomine e la Governance e per la Remunerazione.
Questi cambiamenti, sottolinea la società, "supportano il programma di trasformazione e creazione di valore di KDP, in vista della chiusura dell'acquisizione di JDE Peet's all'inizio del secondo trimestre e del suo percorso nei trimestri successivi verso la separazione in due società indipendenti", ossia "Beverage Co." e "Global Coffee Co.", "in attesa dell'annuncio delle denominazioni societarie ufficiali" (leggi notizia EFA News).
"Siamo lieti di dare il benvenuto a due dirigenti di grande esperienza nel consiglio di amministrazione di KDP e di annunciare un ulteriore passo avanti per rafforzare ulteriormente la nostra governance - ha dichiarato Tim Cofer, amministratore delegato - Amie Thuener e William "Bill" Newlands apporteranno un prezioso contributo indipendente in un momento cruciale della trasformazione di KDP, e la struttura evoluta dei comitati consentirà una maggiore attenzione alle decisioni chiave per la creazione di valore, mentre ci prepariamo alla separazione".
Pam Patsley, presidente del Comitato Remunerazione e Nomine, ha aggiunto: "con una vasta esperienza professionale in diversi settori e una solida esperienza nel consiglio di amministrazione, Amie e Bill apporteranno una preziosa prospettiva al consiglio di amministrazione e ai comitati di KDP. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per stabilire una governance di prim'ordine per le future Beverage Co. e Global Coffee Co".
Amie Thuener porta con sé 30 anni di esperienza in finanza e contabilità nel consiglio di amministrazione di KDP e farà parte del Comitato Audit e Finanza. Entrata in Alphabet (ex Google) nel 2013, ricopre attualmente la carica di vicepresidente, Corporate Controller e Chief Accounting Officer, con responsabilità per il reporting finanziario esterno globale e le politiche contabili.
Durante il suo mandato in Alphabet, Thuener è stata responsabile dei team finanziari per le altre attività di Alphabet, tra cui Verily, Waymo e altre, nonché della finanza M&A. Prima di Alphabet, ha lavorato come Managing Director presso PwC e ha svolto attività di consulenza per aziende in diverse fasi di crescita e settori. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Practical Fellow presso il Financial Accounting Standards Board e di consigliere di amministrazione nel consiglio di amministrazione di Nordstrom prima della sua recente privatizzazione. Thuener ha conseguito una laurea in Economia (Contabilità) e Filosofia presso l'Università della California, Santa Barbara.
Bill Newlands porta con sé oltre 40 anni di esperienza nel settore delle bevande alcoliche e dei beni di largo consumo confezionati nel consiglio di amministrazione di KDP e farà parte del Comitato Nomine e Governance. Con una comprovata esperienza nel guidare significative trasformazioni aziendali e nello sviluppo di marchi leader a livello globale, Newlands è presidente e ceo di Constellation Brands da poco più di sette anni.
Entrato in azienda nel 2015 e in precedenza ricoprendo il ruolo di Chief Growth Officer e Chief Operating Officer, Newlands lascerà la carica di presidente e ceo e si ritirerà dal Consiglio di Amministrazione ad aprile. Oltre a far parte del consiglio di amministrazione di Constellation Brands, Newlands è anche consigliere di Hormel Foods dal 2018, di cui è attualmente presidente. Ha conseguito un Master in Business Administration presso l'Università di Harvard e una laurea triennale presso la Wharton School dell'Università della Pennsylvania.
EFA News - European Food Agency