Largo consumo. Marca Distributore: quota record (30,4%) nel 2025

La Marca del Distributore (Mdd) si conferma il motore trainante dell’economia italiana del Largo Consumo, consolidando una crescita strutturale che va ben oltre la pura convenienza economica. Il secondo giorno di Marca by BolognaFiere & Adm si apre con la presentazione del XXII Rapporto Marca sull’evoluzione della Mdd, elaborato da Circana: una fotografia nitida di un comparto che, nel perimetro omnichannel, ha raggiunto la quota record del 30,4% e punta a un fatturato di 31,5 miliardi di euro entro la fine del 2025.

In un contesto macroeconomico caratterizzato da consumi prudenti e da una ripresa dell’inflazione (+1,1%), la Mdd dimostra una resilienza eccezionale e una rilevante capacità di intercettare i nuovi bisogni delle famiglie. Nel corso del 2025, a totale Omnichannel, il comparto ha registrato una crescita a valore del +4,1% e a volume del +2,6%.

Focalizzando l'analisi sul perimetro della Gdo “tradizionale” (Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio Piccolo), si osserva un significativo consolidamento della Marca del Distributore: con una performance a valore del +5,5%, la Mdd raggiunge i 23 punti di quota (+0,5 punti rispetto al 2024). Particolarmente positivo è il dato sui volumi di vendita, che segnano un +4,1%, a testimonianza di una fiducia crescente dei consumatori verso le Insegne della Distribuzione Moderna Organizzata, specialmente nei punti vendita con superficie inferiore ai 2.500 mq.

Dalla convenienza all’eccellenza: il boom del Premium e del Funzionale Il Rapporto Circana evidenzia un cambio di paradigma: il consumatore non cerca più solo il "primo prezzo" (+3%), ma premia la qualità e i valori di filiera. Il segmento dei prodotti funzionali (bio, free-from, arricchiti) è il vero protagonista dell'anno, con una crescita a doppia cifra del +19% a valore. Questo trend riflette la trasformazione delle Insegne in veri e propri centri di innovazione, capaci di intercettare i bisogni di salute, sostenibilità e benessere dei consumatori attraverso un'offerta che integra e arricchisce il mercato.

L'aumento dei prezzi della Mdd (+1,4%), superiore a quello dell'Industria di Marca, riflette una metamorfosi verso il valore e un'acquisita autonomia strategica. Il consumatore privilegia ormai la qualità e i valori di filiera rispetto al solo risparmio, frenando sulle linee "primo prezzo" (+3%) per premiare i segmenti a più alto valore aggiunto. Questa autorevolezza consente di ridurre la pressione promozionale (16,3%), consolidando la Mdd come scelta preferenziale di valore basata sulla fiducia e non più come semplice alternativa economica.

La crescita della Mdd procede di pari passo con la crescita dell’offerta: i prodotti della marca commerciale arrivano a rappresentare il 17,4% dell’assortimento a scaffale, in aumento di 0,3 punti rispetto a novembre 2024, e di oltre 5 punti rispetto al 2015.

L’eccellenza italiana si conferma nel reparto Fresco, dove la Mdd guadagna 0,7 punti di quota, con punte significative nelle Carni (+1) e nell’Ortofrutta (+0,6). Si consolida inoltre il ruolo strategico del Non-Food, con il comparto Cura Casa che registra una performance d'eccellenza (+0,8 punti di quota), confermando come la Mdd stia occupando spazi sempre più rilevanti nel quotidiano delle famiglie.

A livello europeo (EU6), la Mdd è una realtà consolidata, con un giro d'affari complessivo di 324 miliardi di euro e una quota a valore media del 42%. Sebbene mercati come Olanda (55%) e Spagna (52%) presentino livelli di penetrazione superiori, l'Italia (31% di quota) si distingue tra i Paesi più dinamici dell'area.

L'Italia corre a una velocità superiore rispetto alla media europea, affermandosi come benchmark per la capacità di premiumizzazione dell'offerta. Questa crescita qualitativa permette alle insegne italiane di ridurre la pressione promozionale (che si attesta al 16,3%, in diminuzione di 0,6 punti), consolidando un rapporto di fiducia con il cliente basato sul valore del prodotto.