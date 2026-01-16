Valfrutta Fresco: a Marcafresh nuovo pomodoro premium

Portare sugli scaffali il pieno gusto del sole anche nei mesi più freddi: è questa la promessa di Ulisse, il nuovo pomodoro premium 100% italiano a marchio Valfrutta Fresco, società del Gruppo Alegra, presentato a Bologna in occasione di MarcaFresh. Pensato per offrire al mercato una proposta chiara e riconoscibile in termini di gusto e qualità, Ulisse nasce da una partnership strategica di filiera che coinvolge Unigen Seeds, in qualità di breeder, e la Cooperativa Piano Stella, realtà produttiva di riferimento nella fascia trasformata ragusana. Un progetto costruito per valorizzare una varietà capace di distinguersi per equilibrio organolettico, dolcezza naturale e una marcata nota sapida, che ne caratterizza l’esperienza di consumo.

Dal punto di vista del prodotto, Ulisse si presenta come un pomodoro tondo premium con gradi Brix elevati, profilo aromatico intenso e una peculiarità distintiva: la capacità di mantenere costanza di gusto e consistenza lungo tutto il ciclo di maturazione, dal verde all’invaiatura del frutto, fino all’arancio-rosso. Un elemento chiave per rispondere alle esigenze di una distribuzione sempre più attenta alla costanza qualitativa e di un consumatore che cerca esperienze affidabili e ripetibili.

“Valfrutta Fresco nasce e cresce come un vero laboratorio di innovazione per l’ortofrutta italiana - commenta Enrico Bucchi, Direttore generale di Valfrutta Fresco -. Con Ulisse si conferma l’efficacia di un modello di sviluppo che parte dalla ricerca varietale e arriva in campo grazie alla collaborazione con partner qualificati, offrendo al mercato una proposta solida, riconoscibile e coerente. Innovare, per noi, significa costruire progetti capaci di garantire qualità costante, servizio e valore lungo tutta la filiera”.

Il calendario produttivo di Ulisse va da novembre a maggio, con la possibilità di prolungare la disponibilità fino a giugno, ed è proposto in confezioni da 300 grammi, pensate per valorizzare il prodotto a scaffale e comunicarne l’identità premium. Il packaging è parte integrante di una strategia di marketing strutturata, che accompagnerà il lancio con attività di valorizzazione in store e una campagna di comunicazione multicanale.

“Sviluppare oggi un pomodoro premium significa fare, e mantenere, una promessa - sottolinea Claudia Iannarella, Direttore marketing del Gruppo Alegra -. Ulisse nasce per offrire un gusto autentico, riconoscibile e affidabile nel tempo: una premiumness concreta, proprio per queste sue caratteristiche. Il lancio commerciale di Ulisse sarà sostenuto da iniziative mirate che ne valorizzeranno i tratti distintivi: qualità organolettica, dolcezza e costanza di sapore durante l’arco dell’anno”.

“Come specialisti del miglioramento varietale, ma ancora prima come consumatori, negli ultimi anni abbiamo sentito l’esigenza di un cambio di passo: troppo spesso il pomodoro ha perso centralità nel piatto, penalizzato da una ricerca esasperata dell’aspetto o della conservabilità a scapito del gusto. Da qui nasce l’idea di Ulisse, un prodotto prima di tutto buono da mangiare - spiega Andrea Campus, Product Development & Sales Manager Italia ed Europa di Unigen Seeds -. Siamo di fronte a un vero progetto di filiera, fatto di persone, partnership e di un lavoro condiviso che richiede tempo, passione e perseveranza. Il breeding, per noi, è questo: un atto creativo che parte dalla natura e ne valorizza le potenzialità, uscendo dagli schemi più battuti per portare beneficio lungo tutta la catena del valore”.

“Ulisse nasce da un percorso di ricerca durato otto anni - spiega Carmelo Cappello, General Manager della Cooperativa Piano Stella -. L’idea iniziale era sviluppare un pomodoro tondo liscio con un profilo di gusto ispirato al datterino, ma il lavoro in campo e il confronto continuo con i partner ci hanno portato ben oltre le aspettative: siamo arrivati a ottenere un pomodoro dal sapore straordinario, a un livello che non immaginavo fosse possibile raggiungere. Ulisse, per me, non è semplicemente un ortaggio: è un frutto, per intensità, equilibrio e qualità dell’esperienza di consumo”.

Ulisse si inserisce così nella strategia complessiva del Gruppo Alegra, orientata allo sviluppo di progetti distintivi ad alto valore aggiunto. “Il nostro primo obiettivo è la valorizzazione del prodotto dei soci - conclude Bucchi -. Una sfida che affrontiamo anche grazie all'innovazione varietale e a una strategia commerciale capace di creare opportunità concrete lungo tutta la filiera e valore reale a scaffale”.