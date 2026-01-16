Bat. Fabio de Pretis a capo EU Affairs a Bruxelles

Fabio de Petris, che fino a dicembre ha ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di BAT - British America Tobacco Italia, è stato nominato dal 1° gennaio 2026 Head of EU Affairs BAT a Bruxelles, subentrando a Eric Sensi che ha lasciato l'incarico alla fine del 2025.

"L'obiettivo dell'UE di raggiungere entro il 2040 un tasso di fumatori del 5% dipenderà da una regolamentazione intelligente e mirata dei prodotti senza combustione. Sono entusiasta di guidare il nostro team in un momento così cruciale per il percorso di trasformazione di BAT volto a realizzare A Better Tomorrow. In un contesto in cui l'Unione Europea sta considerando cambiamenti alla normativa e alle tasse sui prodotti che contengono nicotina, sarà essenziale implementare politiche basate sui dati che riconoscano il rischio ridotto dei prodotti senza combustione rispetto alle sigarette tradizionali, al fine di raggiungere gli obiettivi di salute pubblica. Come già osservato in Europa, gli Stati membri che hanno adottato i prodotti senza combustione hanno registrato cali più significativi nel numero di fumatori. Non vedo l'ora di lavorare con il team di Bruxelles per sostenere una regolamentazione efficace e creare un'Europa senza fumo” – ha dichiarato Fabio de Petris, in merito al suo nuovo incarico.

Da quando è entrato in BAT Italia nel 2011, de Petris ha ricoperto diversi ruoli di alto livello nelle vendite, nel marketing e nella leadership. In qualità di Presidente e Amministratore Delegato ha contribuito a una crescita costante del valore commerciale dell'azienda, grazie anche a un solido quadro fiscale e normativo.

Inoltre ha supervisionato l'investimento da 500 milioni di euro che ha portato, nel 2023, all'annuncio dell'A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste e alla sua successiva crescita. L'Hub è oggi interamente dedicato alla produzione e alla commercializzazione di prodotti senza fumo, con ricadute occupazionali positive stimate in 2.700 posti di lavoro, sia diretti che indiretti, attraverso una catena di approvvigionamento nazionale che coinvolge migliaia di rivenditori, fornitori di componenti e agricoltori, molti dei quali PMI.

Prima di entrare in BAT, de Petris ha ricoperto posizioni di rilievo in aziende multinazionali come SAB Miller e Colgate Palmolive.