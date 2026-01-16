Do you want to access to this and other private contents?
Ismea, il "mondo prosecco" cresce
Rapporto agroalimentare: prosecco +5% in volume e +1% in valore
L’Italia si conferma leader mondiale del vino per produzione e per export in volume. In questo scenario, il Veneto continua a brillare come regione di riferimento del comparto: pesa per circa un terzo del “sistema vino” nazionale e mostra una tenuta complessiva che premia soprattutto le denominazioni e, in particolare, gli spumanti.Secondo i dati del Rapporto Agroalimentare Ismea 2025 e come prese...
