Puglia. Francesco Paolicelli è il nuovo assessore all'Agricoltura

Il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha varato la nuova giunta regionale. All'assessorato Agricoltura e sviluppo rurale è stato nominato il consigliere pd Francesco Paolicelli. Nato nel 1984, originario di Altamura, Paolicelli è laureato in Giurisprudenza e avvocato.

Copagri ha espresso apprezzamento per la nomina. “A titolo personale e a nome dell’intera struttura della Federazione inviamo i migliori auguri di buon lavoro al consigliere regionale Francesco Paolicelli per il delicato incarico che lo aspetta nella veste di nuovo assessore all’agricoltura della giunta di Antonio Decaro”. Lo afferma il presidente della Copagri Puglia Michele Palermo a seguito della presentazione della nuova giunta regionale.

“Come Copagri Puglia confermiamo sin da ora la nostra piena e totale disponibilità a portare avanti la proficua e leale collaborazione con la Regione Puglia per contribuire far uscire la nostra agricoltura dalle sabbie mobili nelle quali sembra essere impantanata da ormai diverso tempo”, prosegue il presidente.

“Siamo pronti a offrire il nostro contributo per superare le tante criticità che frenano lo sviluppo del primario regionale, a partire dalle numerose problematiche che hanno interessato il PSR e dalla spinosa questione della Xylella fastidiosa, tema che purtroppo sembra essere ben lontano dal concludersi, senza dimenticare la sempre più avvertita necessità di continuare a investire sul miglioramento e sul potenziamento delle infrastrutture idriche pugliesi”, conclude Palermo.