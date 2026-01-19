Eurozona, inflazione in calo a dicembre 2025

Il tasso di inflazione annuo nell'area euro è stato dell'1,9% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,1% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 2,4%. Lo evidenzia Eurostat l'ufficio statistico dell'Unione Europea, secondo cui l'inflazione annua nell'Unione Europea era del 2,3% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,4% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 2,7%.



I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,6%), Slovacchia (4,1%) ed Estonia (4%).



Rispetto a novembre 2025, l'inflazione annua è diminuita in diciotto Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in sei.



A dicembre 2025, il contributo maggiore al tasso di inflazione annua dell'area dell'euro è provenuto dai servizi (+1,54%), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,49%), beni industriali non energetici (+0,09%) ed energia (-0,18%).