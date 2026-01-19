Ieg, Tp Icap conferma la raccomandazione "Buy"

Gli analisti francesi di TP ICAP Midcap confermano la raccomandazione "Buy" su Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale.

Il nuovo giudizio positivo arriva in vista della presentazione del nuovo Piano Industriale, prevista per il 4 febbraio 2026: una presentazione attesa e che, secondo gli analisti, dovrebbe fornire maggiore visibilità sulle priorità di sviluppo del gruppo per i prossimi cinque anni ma anche su come IEG intenda compiere il "prossimo passo" che ancora la separa dai principali attori globali del settore.

Secondo gli analisti, negli ultimi anni, IEG ha rafforzato il proprio profilo competitivo espandendo sia la propria portata operativa che la propria presenza geografica e costruendo un portafoglio di eventi con crescente riconoscimento internazionale.

Un'evoluzione, spiegano gli analisti di TP Icap, che si è sviluppata in un contesto di domanda strutturalmente solida nei suoi principali settori verticali. L'azienda, sostengono gli esperti nel nuovo report, "beneficia ora di asset e competenze che la posizionano per un potenziale cambio di scala, supportato da un'ulteriore accelerazione nell'internazionalizzazione, nei servizi a valore aggiunto e nella capacità installata".

Secondo il broker francese, l'attuale valutazione non riflette appieno il potenziale associato a questa trasformazione: dopo un calo di circa il 20% rispetto ai massimi recenti, il titolo continua a essere scambiato a un significativo sconto rispetto ai competitor (-30% su EV/EBIT rispetto a GL Events), nonostante prospettive di crescita superiori alla media e un profilo di margine tra i più solidi del settore (margine EBIT del 19,6%).

"A nostro avviso - sottolineano gli analisti di TP Icap - questo divario tra fondamentali e multipli è dovuto più al flottante limitato e alla visibilità ancora parziale sulla roadmap strategica che a una debolezza del modello di business, supportato da una domanda record e da un solido slancio".

Secondo gli esperti, la presentazione del nuovo Piano 2026-2030 rappresenta la chiave per liberare questo potenziale: come fa notare TP ICAP Midcap, "chiarire gli obiettivi quantitativi, l'evoluzione del perimetro e le priorità di allocazione del capitale sarà essenziale per favorire un graduale allineamento tra fondamentali e valutazione".

Gli analisti fanno notare, inoltre, che la società sta attualmente eseguendo un programma di investimenti senza precedenti con un capex previsto per circa 100 milioni di euro nel periodo 2026-2027): questo, abbinato a un roce, ossia a un rendimento del capitale investito, del 13,6% e a un profilo di leva finanziaria conservativo (circa 1x, rispetto a circa 3,3x per GL Events e circa 1,6x per Fiera Milano), rappresentano tutti fattori che rafforzano la sostenibilità della sua traiettoria. In questo contesto, confermano gli analisti di Tp Icap "consideriamo la fase attuale un punto di ingresso interessante in vista del prossimo ciclo di pianificazione".