Borse europee, é di nuovo panic selling?
Listini depressi in tutta Europa dopo l'ennesima minaccia di Trump su nuovi dazi per la questione Groenlandia
Torna la paura sui mercati europei dopo che il presidente Usa Donald Trump Trump ha annunciato dazi per la questione Groenlandia su alcuni Paesi del Vecchio continente, fra i quali non c'è l'Italia. Non ostante questo, viaggia negativo il Ftse Mib di Piazza Affari (-1,38%), e viaggiano in territorio negativo anche gli altri listini: il Cac 40 francese lascia sul terreno l'1,45% Dax tedesco perde l'1,1%,...
