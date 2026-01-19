Azimut, 6 milioni per Sapori Artigianali

Il Gruppo Azimut, attraverso alcuni suoi fondi di private debt, ha erogato un finanziamento di complessivi 6 milioni di euro in favore di Sapori Artigianali, società titolare del brand “ODStore” (Ovunque dolce e salato), realtà di eccellenza nel settore alimentare italiano, con oltre 100 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, presente nelle principali città italiane, all’interno delle grandi stazioni ferroviarie e in molti centri commerciali.

L’operazione è stata originata da Azimut Direct, la divisione del gruppo attiva nel corporate finance e nel direct lending, e strutturata e finanziata dal fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF e da altri fondi di private debt gestiti da Azimut Investments.

Il finanziamento, concesso in regime di direct lending, è finalizzato a supportare la società nell’ambito del proprio piano di sviluppo per linee esterne attraverso acquisizioni consentite e capital expenditures.