McDonald's celebra i 40 anni in Italia

Quarant’anni fa McDonald’s faceva il suo ingresso in Italia. È il 20 marzo 1986 a segnare l’inizio ufficiale di McDonald’s Italia, con il primo ristorante in Piazza di Spagna, a Roma. Da quel momento, il brand entra progressivamente nel panorama culturale del Paese, accompagnando generazioni diverse e contribuendo, nel tempo, allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui è presente.

Nel 2026 McDonald’s festeggia questo anniversario iconico con un percorso di iniziative che racconta la propria storia e ciò che l’ha resa indelebile nel tempo. Un viaggio che inizia dal gusto e dalle emozioni, con un’idea semplice e immediata: “ti sblocco un ricordo, ti sblocco un panino”.

Protagonista della campagna è Cristina D’Avena, regina incontrastata delle sigle tv. Con oltre 40 anni di carriera e quasi 800 sigle interpretate, è uno dei personaggi più amati nel panorama musicale e televisivo italiano che con la sua voce iconica ha fatto e continua a far cantare intere generazioni.

Dal 7 gennaio nei menu degli oltre 800 ristoranti McDonald’s di tutta Italia fanno ritorno 3 panini molto richiesti dalla community:

Il CBO, l’incontro perfetto tra petto di pollo 100% italiano, insalata, formaggio, bacon, cipolla croccante e la salsa CBO, con una pioggia di bacon croccante anche sul pane;

Il 1955, carne 100% bovina da allevamenti italiani, bacon, insalata, cipolla grigliata, pomodoro, ketchup e la nostra inconfondibile salsa 1955®. Disponibile anche in versione Double, per chi cerca un’esperienza ancora più ricca;

Il McRoyal Deluxe, l'equilibrio del gusto in ogni morso, tra carne 100% bovina da allevamenti italiani, insalata, pomodoro, cipolla fresca, formaggio e salsa speciale.

Sono disponibili anche le crocchette con spinaci e Parmigiano Reggiano, un’amatissima alternativa alla carne, avvolte in una panatura dorata e croccante. Ingredienti iconici e ricette che hanno fatto la storia del brand tornano così protagonisti per sbloccare sapori e momenti felici del passato, dando ufficialmente il via a un anniversario all’insegna della popstalgia.

I tre panini tornano protagonisti non solo nei menu, ma anche in una campagna integrata a 360° che si sviluppa su TV, OOH e social, ideata da Leo Italia. Al centro del racconto c’è il concept “Ti sblocco un ricordo”, che prende forma attraverso la rivisitazione di due cartoni animati, simbolo degli anni ’80/’90: Ufo Robot e Occhi di Gatto, disegnati appositamente da Marco Albiero, celebre mangaka, in collaborazione con lo studio DogHead Animation. A rendere il tutto ancora più iconico sono le sigle di questi cartoni, reinterpretate anch’esse in chiave McDonald’s, con Occhi di Gatto cantata proprio da Cristina D’Avena.

Per celebrare il ritorno degli iconici panini, OMD ha curato la strategia media e la pianificazione omnichannel che combina social, digital ad una vasta campagna di comunicazione televisiva e radiofonica sulle principali emittenti. Inoltre, è stata messa a terra un’importante pianificazione OOH nelle città di Milano e Roma.

FUSE, la unit di Branded Entertainment e Sport di Omnicom Media, ha curato interamente la partnership con il volto della campagna, l'iconica Cristina D'Avena. A supporto del progetto, OPRG ha affiancato McDonald’s Italia come advisor alla comunicazione e ufficio stampa.

Ma questo è solo l’inizio. Nel corso dell’anno, McDonald’s continuerà a coinvolgere la propria community con nuove esperienze, eventi e iniziative che partono dai ricordi di 40 anni di storia in Italia per guardare, insieme, a ciò che verrà.