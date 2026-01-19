Popeyes Italia: Alessandro Carluccio è il nuovo General Manager

Popeyes Italia apre il 2026 con una nuova nomina ai vertici: Alessandro Carluccio è il nuovo General Manager. "Il mio obiettivo sarà quello di proseguire nel percorso già avviato, rafforzando il posizionamento del marchio verso uno sviluppo solido sul territorio", commenta Carluccio.

Con oltre 25 anni di esperienza manageriale nei settori della ristorazione e del retail, Alessandro Carluccio ha ricoperto ruoli apicali in gruppi nazionali e internazionali, tra cui Bauli Retail, Lagardère Travel Retail, Hanagroup Italy, Sebeto (Rossopomodoro) e McDonald’s Italia.

Nel corso della sua carriera, ha contribuito alla crescita di importanti brand del settore della ristorazione veloce (Qsr) attraverso l’apertura di nuovi punti vendita, la gestione delle operazioni di store e lo sviluppo dei team. Il suo approccio ha sempre integrato la standardizzazione dei processi e il controllo di gestione, con una forte attenzione all’efficienza operativa e alle performance commerciali.

Arrivato in Italia nel novembre 2024, Popeyes ha avviato un percorso di crescita rapido, arrivando a contare oggi 17 ristoranti in 8 città e oltre 350 persone impiegate.

Lo sviluppo del brand si inserisce nel piano di crescita triennale annunciato al momento del lancio, che prevede l’apertura di 50 ristoranti complessivi e la creazione di oltre 1.000 posti di lavoro, con l’obiettivo di portare il “pollo fritto come si deve” in un numero sempre maggiore di città italiane.

Lo sviluppo di Popeyes in Italia è guidato da Restaurant Brands Europe (Rbe), uno dei principali operatori della ristorazione organizzata in Europa e master franchisee del brand nel Paese. Rbe gestisce oltre 1.400 ristoranti tra Burger King, Popeyes e Tim Hortons nei mercati in cui opera e impiega più di 40mila persone, sostenendo una strategia di crescita strutturata e di lungo periodo.