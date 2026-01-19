Sigep/7. La visita del ministro Lollobrigida

Affrontare in modo concreto e strutturale la crescente carenza di personale qualificato nelle gelaterie artigianali: è l’obiettivo del nuovo progetto sul gelato artigianale promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con il Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food e ACOMAG – Associazione Nazionale Costruttori Macchine, Arredamenti e Attrezzature per Gelato.

L’iniziativa è stata annunciata oggi dal Ministro Francesco Lollobrigida e dalla Presidente del Gruppo Prodotti per Gelato di Unione Italiana Food, Carlotta Fabbri, nel corso della conferenza dedicata al riconoscimento Unesco della cucina italiana nell’ambito di Sigep World.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che il gelato artigianale rappresenta non solo una delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare, ma anche un comparto produttivo strategico che oggi necessita di nuove competenze, professionalità qualificate e di una rinnovata attrattività nei confronti delle giovani generazioni.

“Il gelato artigianale è parte integrante della nostra cultura alimentare e della nostra identità produttiva”, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Investire nella formazione significa garantire futuro a un settore che crea valore, occupazione e promuove l’Italia nel mondo. Con questo progetto vogliamo rafforzare il legame tra scuola, impresa e territorio, offrendo ai giovani competenze concrete e reali opportunità professionali”.

Cuore dell’iniziativa è l’introduzione strutturata di percorsi formativi dedicati al gelato artigianale all’interno degli istituti alberghieri, sia in Italia sia all’estero. L’obiettivo è duplice: da un lato aumentare la conoscenza tecnica, culturale e produttiva del gelato artigianale tra gli studenti; dall’altro rispondere in modo efficace alla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato.

In questa prima fase, il progetto coinvolge attivamente RENISA (Rete Nazionale degli Istituti Agrari) e RENAIA (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri), con l’obiettivo di integrare il gelato artigianale nei programmi didattici come competenza specifica e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

Accanto allo sviluppo del progetto sul territorio nazionale, è prevista una forte espansione anche a livello internazionale. A partire dal 2026, Unione Italiana Food, insieme a SIGEP – Italian Exhibition Group, Acomag e con il supporto di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avvierà un programma di formazione sul gelato artigianale italiano in 7 Paesi.

Inoltre, in occasione di SigepWorld, Acomag, Unione Italiana Food – Gruppo Prodotti per Gelato e Sigep hanno organizzato una masterclass intensiva di quattro giorni dedicata alla formazione delle nuove generazioni di professionisti dell’ospitalità. "L’iniziativa – spiega Flavia Morelli, Group Exhibition Manager della Divisione Food & Beverage di Italian Exhibition Group – si inserisce nel programma Sigep Giovani e ha coinvolto studenti provenienti da diversi istituti alberghieri, offrendo un percorso didattico pensato per avvicinare i partecipanti alle competenze, alle tecniche e alla cultura del gelato artigianale di tradizione italiana. In IEG crediamo fortemente che Sigep World svolga un ruolo formativo strategico per le future generazioni dei professionisti della gelateria".