Melinda prevede crescita fatturato a due cifre
dal bilancio di previsione confermato ruolo strategico dell'export
Il Bilancio di Previsione 2025/2026 del Consorzio Melinda, presentato ieri ai soci, restituisce un quadro complessivamente positivo per quanto riguarda ricavi e produzione, pur all’interno di un contesto macroeconomico particolarmente complesso e incerto che impone cautela e prudenza. A condizionarlo sono soprattutto le tensioni geopolitiche in corso, un’inflazione ancora persistente e il conseguente ind...
EFA News - European Food Agency
