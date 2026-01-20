It does not receive public funding
Melinda prevede crescita fatturato a due cifre

dal bilancio di previsione confermato ruolo strategico dell'export

Il Bilancio di Previsione 2025/2026 del Consorzio Melinda, presentato ieri ai soci, restituisce un quadro complessivamente positivo per quanto riguarda ricavi e produzione, pur all’interno di un contesto macroeconomico particolarmente complesso e incerto che impone cautela e prudenza. A condizionarlo sono soprattutto le tensioni geopolitiche in corso, un’inflazione ancora persistente e il conseguente ind...

