Intesa Sanpaolo: 20 mln euro ad Andriani

Intesa Sanpaolo supporta con un finanziamento da 20 milioni di euro le strategie di crescita internazionale di Andriani S.p.A. Società Benefit, azienda del settore dell’innovazione ed healthy food che sta guidando la transizione alimentare integrando tradizione agricola, scienze nutrizionali e responsabilità sociale verso tutti gli stakeholder.

L’operazione attuata dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, e gestita in collaborazione con Sace quale partner di fiducia e garante del percorso di crescita globale di Andriani, si inserisce nell’ambito dell’impegno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, a supporto degli investimenti a favore delle imprese della filiera agroalimentare italiana.

Andriani S.p.A. Società Benefit è una multinazionale dell’Innovation e dell’healthy food con headquarter a Gravina in Puglia, uno stabilimento produttivo a London, Ontario (Canada) e uno a Pistoia. Specializzata dal 2009 nella produzione di pasta e successivamente in prodotti da forno e pet food, l’azienda utilizza materie prime selezionate e naturalmente prive di glutine, come cereali integrali, legumi e verdure. Andriani opera in oltre 50 Paesi nel mondo coniugando tradizione, ricerca e sostenibilità.

L’iniziativa, a fronte di una collaborazione consolidata negli anni fondata su fiducia reciproca, continuità e visione strategica condivisa, contribuisce al completamento degli investimenti industriali: in particolare, sono stati supportati interventi oltre oceano come l’apertura del nuovo stabilimento in Nord America.

“Il supporto di partner come Intesa Sanpaolo ci pone nelle condizioni di affrontare con solidità le sfide del mercato, trasformandole in occasioni concrete di crescita. Quando visione, coraggio e partner giusti si incontrano, l’innovazione prende forma e le opportunità si concretizzano”, ha dichiarato Daniele Camicia, direttore generale di Andriani S.p.A.

Da parte sua, Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, ha detto: “Per Intesa Sanpaolo è prioritario riconoscere il valore delle iniziative d’impresa per la crescita in Italia e all’estero come l’operazione di Andriani S.p.A., punto di riferimento e realtà vocata all’innovazione nel comparto. Un finanziamento in continuità con la nostra strategia di rafforzamento del sistema produttivo che accompagna le imprese lungo tutto il loro percorso di sviluppo, dalla micro e media impresa fino alle realtà di maggiore dimensione, supportandole nella definizione e realizzazione delle migliori progettualità di sviluppo internazionale con un approccio di lungo periodo che integra investimenti sostenibili e strumenti di finanza straordinaria”.