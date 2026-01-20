Sigep. Coppa del Mondo Panettone: proclamati i due campioni italiani

Si è svolta domenica 18 gennaio, negli spazi di Sigep World, la Finale Italiana della Coppa del Mondo del Panettone, il prestigioso concorso internazionale dedicato al grande lievitato italiano per eccellenza. Al termine dei lavori delle giurie, sono stati proclamati i campioni italiani che rappresenteranno l’eccellenza della pasticceria nazionale nel percorso verso la finale mondiale.

A conquistare il titolo nella categoria Panettone Tradizionale è stato Riccardo Manduca di Solodamanduca Srl (Aprilia – LT), mentre nella categoria Panettone al Cioccolato ha trionfato Armando Pascarella dell’omonima pasticceria (San Felice a Cancello – CE). Tutti i finalisti, da regolamento, hanno utilizzato gli ingredienti degli sponsor Agrimontana per i canditi, Agricacao per il cioccolato, Molino Dallagiovanna per la farina, Corman per il burro ed Ecopack per le forme in linea con una produzione interamente made in Italy.

Il panettone tradizionale di Riccardo Manduca ha convinto la giuria per la straordinaria pulizia aromatica, la struttura soffice e regolare, l’equilibrio perfetto tra burro, canditi e agrumi, e una fermentazione impeccabile, capace di esaltare gusto e digeribilità nel pieno rispetto della tradizione. Un prodotto che racconta tecnica, sensibilità e profonda conoscenza del lievito madre.

Di grande personalità anche il panettone al cioccolato firmato Armando Pascarella, premiato per la ricchezza aromatica, l’armonia tra impasto e cioccolato perfettamente integrato e per una morbidezza persistente che accompagna l’assaggio fino al finale. Un lievitato capace di coniugare golosità e rigore tecnico. Manduca alla sua prima partecipazione al concorso ha subito conquistato il podio.

"Questo risultato è il frutto di tanto lavoro quotidiano, di studio e di rispetto per le materie prime", ha dichiarato Manduca. "Tutto parte dal lievito madre: curarlo, comprenderlo e saperlo ascoltare è fondamentale. Poi c’è l’equilibrio, che per me è la vera chiave di un grande panettone. Nel mio laboratorio mi dedico a tutti i grandi lievitati". Gli fa eco Armando Pascarella: "Vincere alla Finale Italiana della Coppa del Mondo del Panettone è una grande emozione. Dietro questo panettone c’è una preparazione lunga, fatta di tentativi, attenzione ai dettagli e ricerca costante dell’armonia tra impasto e cioccolato. È la dimostrazione che la qualità nasce dal tempo e dalla passione".

La Finale Italiana di Sigep World si conferma così un appuntamento centrale per celebrare il panettone come simbolo della cultura dolciaria italiana e per accompagnarne il percorso di riconoscimento e affermazione sulla scena internazionale. La finale italiana di Coppa del Mondo del Panettone decreterà i maestri pasticceri che parteciperanno alla prestigiosa finale mondiale che si svolgerà a Milano a novembre 2026.