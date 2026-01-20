Do you want to access to this and other private contents?
Unicredit e Microcredito Centrale, il Basket bond per pmi ha fatto il pieno
Mobilitate risorse per 64 milioni di euro a supporto di 25 pmi e mid cap
Si è concluso con successo il Basket Bond “Made in Italy”, il programma lanciato lo scorso anno da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e Mid Cap attive in settori strategici dell’economia italiana. Le ultime 3 emissi...
EFA News - European Food Agency
